Crisis Galería participa en Material CDMX 2026

martes 03 de febrero de 2026, 08:00h

Crisis Galería participa en Material CDMX 2026 presentando obras de Gala Berger, Naomi Gamarra y Luz Maritha Rodríguez. Desde distintas geografías y experiencias, las tres artistas proponen prácticas que dialogan con la memoria, el territorio y los cruces culturales en América Latina.

La obra de Gala Berger se inscribe en una investigación situada que articula arte, curaduría y activación de espacios independientes, profundamente enraizada en contextos latinoamericanos.

En diálogo, Naomi Gamarra explora la transmisión del legado cultural y las tensiones entre identidad, migración y memoria colectiva, a partir de símbolos y narrativas surgidas del choque entre tradición y modernidad.

Por su parte, Luz Maritha Rodríguez nutre su práctica de saberes ancestrales Iskonawas, construyendo una obra que emerge de la experiencia comunitaria y la continuidad de las tradiciones amazónicas.

La Feria Material 2026 se perfila como uno de los encuentros más relevantes del arte contemporáneo en América Latina.
Este importante evento se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero de 2026.
La sede elegida para esta edición es Maravilla Studios.
El recinto se ubica en la colonia Atlampa, en la Ciudad de México.
La feria reunirá a destacadas galerías nacionales e internacionales.
Artistas emergentes y consolidados compartirán espacio y diálogo.
Material se ha caracterizado por impulsar propuestas innovadoras.
Su enfoque curatorial privilegia la experimentación y el pensamiento crítico.
Cada edición busca ampliar las conversaciones en torno al arte actual.
En 2026, la feria reafirma su compromiso con la escena independiente.

