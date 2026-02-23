Un vino español, estrella de la última película de Leonardo DiCaprio

lunes 23 de febrero de 2026 , 08:00h

‘Los Conejos Malditos’, un tinto elaborado por Bodegas Más Que Vinos (Toledo), figura en una de las escenas finales de la película ‘Una batalla tras otra’, dirigida por Paul Thomas Anderson.

En una de estas secuencias, Leonardo DiCaprio aparece bebiendo un vino español, ‘Los conejos malditos’. Un tinto que refleja a la perfección la filosofía de una bodega, Más Que Vinos, que, desde hace más de dos décadas, defiende una viticultura orgánica, sostenible y fiel al terruño.

Su nombre se debe a que las uvas con que se elabora proceden de las viñas que sufren los peores ataques de los conejos. Lejos de verlo como una desventaja, la bodega se dio cuenta de que estos animales aseguraban una producción bajísima.

De esa convivencia entre la naturaleza y el vino nació la idea de rendir homenaje a los culpables del desequilibrio —y de la inspiración—, y colaborar con el caricaturista estadounidense Dustin Harbin, autor de la icónica etiqueta.

Los enólogos y amigos Margarita Madrigal, Alexandra Schmedes y Gonzalo Rodríguez se conocieron cuando trabajaban como asesores enológicos de bodegas como Valduero, Remírez de Ganuza, Alvear, Valserrano o Barón de Ley, entre otras. En 1999 decidieron crear Más Que Vinos, su propio proyecto para el que comenzaron gestionando las viñas familiares en el pueblo natal de Gonzalo, Dosbarrios, en la provincia de Toledo. Por entonces, jamás habrían imaginado que uno de sus vinos aparecería en una película que seguramente recibirá alguno de los 13 Óscars a los que es candidata.

Los Conejos Malditos tinto es un tempranillo vibrante y expresivo, elaborado con fermentación carbónica, de color profundo y aromas a cereza negra, violetas y un toque mineral. Un vino jugoso, equilibrado y con ese espíritu joven y rebelde que lo ha convertido en uno de los más reconocibles de la bodega.

Sobre Bodegas Más Que Vinos

Su filosofía se basa en el trabajo sostenible y ecológico con un espíritu innovador y el respeto por las tradiciones regionales, combinando tradición, por ejemplo, en el uso de tinajas de arcilla y ánforas de cemento, con una visión moderna del vino. Sus viñedos se encuentran ubicados en la alta Meseta de Ocaña (Toledo), a 750 metros de altitud. La mayoría son cepas viejas de cultivo ecológico, manual y sin riego, de variedades autóctonas: airén, cencíbel (tempranillo) y garnacha, así como la blanca malvar.

En 2022, Bodegas Más Que Vinos obtuvo la certificación Sustainable Wineries for Climate Protection (SWfCP), en reconocimiento a su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Más Que Vinos ofrece tres gamas diferentes de vinos: Ercavio, Los Conejos Malditos, y Ediciones Premium. Todos ellos han recibido importantes reconocimientos de expertos y guías sectoriales a nivel internacional (Parker/Wineadvocate) y nacional (por ejemplo, Guía Peñin), y se comercializan en más de 20 países.