El Palacio de Santoña de Madrid acoge el Festival en Netherfield, homenaje a Jane Austen

El emblemático Palacio de Santoña de Madrid se convirtió en un auténtico salón de la Regencia inglesa para acoger El Festival en Netherfield, una jornada literaria y cultural organizada por Editorial Alma con motivo del 250º aniversario del nacimiento de Jane Austen. El evento, que reunió a más de 120 personas entre público general, prensa y amantes de la literatura clásica, rindió homenaje a la autora británica a través de una experiencia inmersiva que combinó charlas, talleres y un gran baile de época.

La jornada se inauguró con la presentación del evento de la mano de Editorial Alma, seguida de la esperada intervención de Lizzie Dunford, directora del Jane Austen’s House Museum, quien ofreció una charla sobre la vigencia del pensamiento y la obra de Austen, destacando la ironía y la lucidez con la que la autora retrató su tiempo. Asimismo, Dunford señaló la importancia de eventos como este pues “demuestran que el espíritu de Austen sigue vivo, invitándonos a leerla no solo como una autora del pasado, sino como una observadora atemporal del comportamiento y la naturaleza humana”.

Tras la conferencia, los asistentes pudieron sumergirse en una auténtica experiencia de recreación histórica de la Inglaterra del siglo XIX, participando en clubs de lectura dedicados a Orgullo y prejuicio y Emma, y en talleres que exploraban las costumbres y modas de la Regencia. El punto culminante de la jornada fue el gran baile de Netherfield, que se abrió con una escena interpretada por Lizzy Bennet y Mr. Darcy, recreando un momento emblemático de la novela, acompañados por un cuarteto de cuerda que ofreció música en directo, mientras los asistentes disfrutaban del ambiente elegante y festivo que caracterizaba los salones de la época.

“Lo que se ha buscado con este evento es mantener vivo el recuerdo de la autora y atraer a nuevas generaciones a disfrutar de su obra a través de experiencias como esta.”, señaló Bernat Colomer, portavoz de Editorial Alma. “El hecho de que el Palacio de Santoña se transforme en un salón digno de Orgullo y Prejuicio y que los asistentes hayan disfrutado de ese viaje literario y sensorial ha sido una experiencia única.”

Con esta celebración, Editorial Alma refuerza su compromiso con la difusión de los grandes clásicos de la literatura universal. La editorial ha dedicado una cuidada colección a la obra de Jane Austen —con títulos como Orgullo y prejuicio, Sentido y sensibilidad, Emma, Persuasión, Mansfield Park o La abadía de Northanger— en ediciones ilustradas que conjugan fidelidad textual y un diseño contemporáneo.

El Festival en Netherfield se consolida así como una cita de referencia para los admiradores de la autora y un ejemplo de cómo la literatura puede seguir tendiendo puentes entre épocas, generaciones y sensibilidades.

Lizzie Dunford

Lizzie Dunford es la directora del Jane Austen’s House Museum, la histórica residencia en Chawton (Reino Unido) donde la autora escribió y revisó la mayoría de sus novelas más célebres. Desde su puesto, Dunford ha liderado numerosos proyectos de conservación, investigación y divulgación, acercando el legado de Jane Austen a nuevas generaciones de lectores en todo el mundo. Su profundo conocimiento de la vida y obra de la autora la ha convertido en una de las voces más reconocidas en el ámbito del patrimonio literario británico.