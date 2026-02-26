Saint-Lary: la sensación de esquiar solo en el mayor dominio del Pirineo francés

Esquiar en el corazón del Pirineo francés sin las multitudes de la temporada alta es posible. Del 28 de febrero al 7 de marzo, la estación de Saint-Lary, en Altos Pirineos, ofrece una escapada confidencial. Un paréntesis de calma y la oportunidad de deslizarse por la inmensidad de las pistas del mayor dominio del Pirineo francés, con una sensación de libertad y exclusividad inigualable.

Coincidiendo con la última semana de las vacaciones francesas, Saint-Lary se transforma en un refugio de serenidad. Es el momento perfecto para disfrutar de sus 100 kilómetros de pistas y de sus paisajes espectaculares sin las esperas habituales, permitiendo que el ritmo de la montaña lo marque cada esquiador.

El lujo del espacio y el detalle

Este plan especial ha sido diseñado para quienes buscan calidad de vida en la nieve. Para ello, Saint-Lary lanza un forfait familiar de entre 2 y 4 días con un 15% de descuento, ideal para explorar desde el Pla d’Adet hasta Espiaube con total fluidez. El plan también fomenta el aprendizaje del esquí sin aglomeraciones, con clases colectivas para menores donde los grupos son ultra-reducidos y cuentan con un máximo de ocho alumnos, para garantizar una progresión rápida y segura en un entorno tranquilo.

Es la oportunidad para disfrutar del corazón del pueblo. Las estancias de 5 a 7 noches en el centro de Saint-Lary permiten redescubrir el alma del Pirineo, sus tradiciones y su renovada gastronomía, encabezada por el restaurante Erassens, recientemente destacado por la Guía Michelin. La experiencia se completa con el relax térmico en Sensoria Rio y nuevas actividades como el biatlón con láser o los itinerarios de esquí de travesía gratuitos en el sector de Bouleaux.

Una oferta irrepetible

Esta propuesta exclusiva está disponible a partir de 490 € por persona (precio basado en dos adultos y dos niños), una tarifa altamente competitiva para disfrutar de la estación en su momento de mayor paz. Además, con la garantía del sello Famille Plus, Saint-Lary demuestra que es posible combinar la magnitud del mayor dominio esquiable de la región con la intimidad de una escapada privada.