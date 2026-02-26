Malta, Tropea y Albania: destinos para navegar con estilo esta Semana Santa

jueves 26 de febrero de 2026 , 09:45h

El Mediterráneo se confirma como el gran escenario de las escapadas en el mar para 2026. Globesailor, especialista en alquiler de barcos y experiencias de navegación, amplía su oferta con Malta y Tropea (sur de Italia), y avanza la próxima incorporación de Albania como destino emergente entre el Mediterráneo y el Adriático. Una apuesta alineada con su estrategia de temporada, que comienza con uno de los momentos clave del año para reservar: Semana Santa.

La decisión responde al notable aumento de la demanda en la región detectado en la propia actividad de la agencia. Según datos de Globesailor, el crecimiento se acelera especialmente en destinos que invitan a un estilo de navegación más tranquila, con travesías agradables y fondeos largos, en lugares con larga tradición marinera y una autenticidad que se disfruta “a ritmo de mar”.

En este contexto, Croacia lidera el incremento con un +233% de reservas, impulsada especialmente por Dalmacia (+133%), un clásico para encadenar islas y pequeños puertos con carácter. Italia acelera con un +180%, con Cerdeña destacando (+100%), ideal para navegar entre calas turquesa y playas accesibles solo por mar. Grecia sube un +75%, con un fuerte empuje en Peloponeso/Cícladas (+86%), donde la experiencia combina cultura, gastronomía y fondeos al atardecer. En Baleares, el crecimiento del +33% refuerza el interés por planes como alquilar un catamarán en grupo, priorizando la amplitud y estabilidad, o alquilar un velero, especialmente para escapadas de varios días o day charter con espíritu mediterráneo.

“Estamos observando cómo el Mediterráneo y la zona del Adriático vuelven a concentrar una parte muy importante de las preferencias de nuestros clientes. Por eso hemos tomado la decisión de diversificar y reforzar nuestra oferta para ampliar opciones y disponibilidad de cara a Semana Santa y al verano”, señala Olivier Albahary, CEO de Globesailor.

Malta, Tropea y Albania: rutas con calma y esencia mediterránea

Malta se consolida como un punto de partida ideal para diseñar itinerarios que combinan calas, patrimonio e historia con una navegación cómoda, gracias a una amplia oferta completa de alquiler de veleros y catamaranes. Tropea (sur de Italia) invita a descubrir una Italia más mediterránea y luminosa, perfecta para quienes priorizan costa y gastronomía y buscan una experiencia con mayor sensación de exclusividad, con opciones de alquiler de yates y propuestas premium. Y Albania se incorpora como destino emergente por su autenticidad y su atractiva relación calidad-precio, reforzando la disponibilidad en temporada alta y abriendo nuevas rutas entre el Mediterráneo y el Adriático.

Globesailor subraya que Semana Santa actúa como pistoletazo de salida para las reservas de primavera-verano: quienes quieren asegurar barco, fechas y tripulación se adelantan, especialmente en rutas con alta demanda como son los cruceros por Grecia y Croacia.