Singapore Airlines incorpora menús de Nandu Jubany en la ruta Barcelona–Singapur

miércoles 06 de mayo de 2026 , 10:15h

Singapore Airlines (SIA) da un paso más en su apuesta por la excelencia gastronómica a bordo con la incorporación de nuevos menús diseñados por el chef con estrella Michelin Nandu Jubany. Disponibles en los vuelos directos entre Barcelona y Singapur a partir del 1 de mayo de 2026, estas propuestas —exclusivas para la Clase Business— coinciden con el 20º aniversario de la aerolínea en la capital catalana.

Jubany, referente de la cocina catalana contemporánea, se convierte en el primer chef de esta región en colaborar con SIA. Su propuesta traslada a las alturas una cocina arraigada en el producto de temporada y de proximidad, reinterpretada con una mirada actual que equilibra tradición e innovación. El resultado: una experiencia culinaria cuidada al detalle que busca reproducir, a 10.000 metros de altura, la emoción de un gran restaurante.

Presentados en su restaurante PUR, en Barcelona, los menús incorporan ingredientes de proximidad —desde mariscos del Mediterráneo hasta verduras de temporada— y recetas emblemáticas de la tradición catalana. Entre ellas, platos como el suquet de rape o el fricandó de ternera, elaborados para conservar todo su sabor en condiciones de vuelo.

“Cocinar para una aerolínea no consiste solo en adaptar recetas, sino en repensarlas para que mantengan su esencia a bordo”, explica Jubany. “El objetivo es que cada plato forme parte del viaje y lo enriquezca”.

Por su parte, Kevin Lee, director general de Singapore Airlines en España y Portugal, subraya: “Estos menús acercan los sabores de Cataluña a nuestros clientes en la ruta Barcelona–Singapur. Queremos ofrecer una experiencia que combine alta gastronomía con la hospitalidad que define a Singapore Airlines”.

El desarrollo de estos menús ha sido fruto de varios meses de trabajo conjunto entre el equipo del chef, la aerolínea y Gate Gourmet, su socio de catering en Barcelona. El proceso ha incluido múltiples pruebas y ajustes para adaptar recetas, intensidades de sabor y técnicas de cocción a las condiciones específicas de la cabina, donde factores como la presión y la humedad influyen en la percepción gustativa.

La propuesta se articula en cuatro menús de temporada —primavera, verano, otoño e invierno— que se irán renovando hasta marzo de 2027. Cada uno consta de entrante, plato principal y postre, y se acompaña de la reconocida selección de vinos de la aerolínea.

Menús de temporada del chef Nandu Jubany

Primavera (mayo–junio 2026)

Entrante: Canelón de calabacín con cangrejo

Principal: Bacalao a la catalana

Postre: Pastís de formatge con frutos rojos

Verano (julio–septiembre 2026)

Entrante: Canelón de calabacín con cangrejo

Principal: Suquet de rape con langostinos

Postre: Melocotón mimético de viñedo

Otoño (octubre–diciembre 2026)

Entrante: Ensalada Olivier con ventresca de atún

Principal: Pollo asado a la catalana con frutas

Postre: Flan de vainilla con caramelo de whisky

Invierno (enero–marzo 2027)

Entrante: Ensalada Olivier con ventresca de atún

Principal: Fricandó de ternera con setas y puré de patatas

Postre: Crema catalana con galleta de almendra