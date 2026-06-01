Wizz Air garantiza la operativa total de su calendario de verano

lunes 01 de junio de 2026 , 09:45h

El principal directivo de Wizz Air aclara que la compañía cuenta con un suministro de combustible blindado en los 200 aeropuertos en los que opera, y descarta aplicar recargos extra a los pasajeros.

Wizz Air, una de las principales aerolíneas de bajo coste del mundo, ha lanzado un mensaje de confianza a sus clientes de cara a la inminente temporada de verano. En un contexto de debate en el sector sobre el precio del queroseno y la disponibilidad de combustible, la compañía ha blindado su operativa logística y comercial para asegurar que todos sus vuelos programados se ejecuten con total normalidad y sin variaciones en los precios de los billetes.

A diferencia de otras compañías del sector que han optado por reajustar o cancelar parte de su programación estival, Wizz Air ha confirmado que mantendrá su calendario. La aerolínea, que opera en una red de 200 aeropuertos, cuenta con planes de contingencia y suministros alternativos para hacer frente a cualquier imprevisto técnico o logístico sin que esto afecte al usuario final.

Asimismo, la dirección de la aerolínea ha descartado de forma tajante la implementación de recargos por combustible (fuel surcharges), una medida que están adoptando otros compañeros de la industria. Wizz Air mantendrá fijos los precios de los billetes ya adquiridos, asumiendo los posibles incrementos de coste de los insumos de forma interna.

«Estamos cien por cien asegurados en lo que respecta al suministro de combustible. Operamos en 200 aeropuertos en toda nuestra red y ni un solo vuelo se ha visto afectado por falta de disponibilidad de combustible», ha afirmado József Váradi, CEO de Wizz Air, en referencia a la solidez de la compañía de cara a los próximos meses. «No estamos cancelando vuelos ni lo vamos a hacer durante el periodo de verano; operaremos según lo planificado. Además, no vamos a implementar ningún cargo extra por combustible. El precio del billete de nuestros pasajeros no va a cambiar por este motivo».

Váradi también ha recordado el liderazgo de la compañía en materia de puntualidad y cumplimiento en los últimos meses: «Si miramos atrás, en los últimos 18 meses, Wizz Air ha sido la aerolínea más fiable en términos de cumplimiento de itinerarios. Viajar con nosotros este verano es seguro y una buena decisión. ¡Viajemos juntos!».