Geox celebra los 20 años de su modelo icónico Snake Original

Para la temporada primavera-verano 2026, Geox vuelve a situar en el centro de su propuesta uno de los diseños más representativos de su historia: la Snake Original. Lanzada en 2006 y convertida rápidamente en un referente, la sneaker celebra ahora su vigésimo aniversario reafirmando su identidad, a medio camino entre herencia e innovación.

En un contexto en el que las zapatillas revisitan códigos del pasado desde una mirada contemporánea, Snake Original regresa como un icono renovado. Por primera vez, sus versiones masculina y femenina se integran en una misma narrativa, consolidando un modelo que, dos décadas después, sigue destacando por su equilibrio entre diseño, tecnología y personalidad.

Fiel a su esencia, mantiene los rasgos que definieron su éxito: una silueta estilizada y aerodinámica, líneas dinámicas y la inconfundible rejilla lateral, convertida en sello distintivo. A ello se suma su principal valor diferencial: la suela impermeable y transpirable, emblema de la investigación tecnológica de la firma, que se presenta en su versión más depurada y eficiente.

Con motivo del aniversario, la colección SS26 recupera el espíritu original del modelo tanto en hombre como en mujer, respetando su ADN y adaptándolo a nuevas lecturas estéticas.

En la línea masculina, la propuesta incluye nueve colores procedentes de los archivos de 2006 a 2010, reinterpretados en clave actual. Materiales como la piel, el ante y la malla técnica se combinan en un juego de texturas que refuerza su carácter. Entre los tonos destacan reediciones históricas junto a Evergreen, un nuevo verde profundo creado específicamente para este aniversario. La colección se completa con una cápsula firmada por el creador irlandés Robyn Lynch, que introduce materiales premium y guiños al diseño original, como el spoiler trasero inspirado en el modelo de 2006.

Por su parte, la versión femenina ofrece una reinterpretación más luminosa y sofisticada. Mantiene la silueta icónica, pero evoluciona mediante acabados en piel metalizada en tonos dorado y plateado, así como combinaciones de ante y malla técnica en una paleta de colores pastel —azul cielo, arena y albaricoque— que aportan ligereza y elegancia.

El resultado es una sneaker que conserva su esencia deportiva, pero se adapta a los códigos actuales del estilo urbano. Snake Original se reafirma así como un puente entre pasado y futuro, consolidando su posición como uno de los modelos más reconocibles de la marca.

“Cuando lanzamos Snake en 2006, no queríamos crear simplemente un zapato, sino un modelo diferente, reconocible y único”, afirma Mario Moretti Polegato, fundador y presidente de la compañía. “Veinte años después, sigue siendo un icono capaz de unir diseño y tecnología con una identidad propia”.