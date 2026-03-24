Air Europa refuerza en Semana Santa sus rutas nacionales y europeas

martes 24 de marzo de 2026 , 09:30h

Air Europa reforzará su operativa con motivo de la próxima Semana Santa para atender el aumento de la demanda que se concentra en estas fechas y poder dar respuesta a las necesidades de los pasajeros. Entre el 27 de marzo y el 6 de abril, la aerolínea pondrá a disposición de sus clientes más de 20.000 plazas adicionales al operar nuevas frecuencias en distintas rutas de España y Europa, con especial foco en los destinos vacacionales más demandados.

La aerolínea concentra la mayor parte del refuerzo en las conexiones entre la Península y las Islas Baleares. En concreto, Air Europa habilitará más de 6.500 plazas en las rutas que enlazan Madrid, Granada, Barcelona, Valencia y Alicante con Palma de Mallorca.

Asimismo, la compañía incrementará su capacidad hacia el archipiélago canario, con 1.800 nuevas plazas en las rutas Madrid–Tenerife Norte y Madrid–Las Palmas de Gran Canaria, reforzando así la conectividad con otro de los destinos preferidos por los viajeros en Semana Santa.

En el ámbito internacional, Air Europa reforzará también con nuevas frecuencias varias de sus conexiones europeas más demandadas. De esta manera, se incrementará la oferta en las rutas entre Madrid y Múnich, Zúrich, Bruselas y Roma, sumando 2.900 plazas adicionales.

A este incremento se añade el refuerzo que Air Europa aplica en la ruta Madrid-Málaga desde el pasado mes de enero, que durante estas fiestas se traduce en más de 8.700 plazas adicionales, con el objetivo de facilitar la conectividad de los pasajeros.

Con este aumento global, Air Europa apuesta por incrementar la oferta en los destinos más reclamados y visitados durante estas fechas, con el fin de satisfacer las necesidades de movilidad de sus clientes y garantizar una operativa eficiente en un periodo de alta concentración de viajes.

Todos los vuelos adicionales se llevarán a cabo con la flota Boeing 737 de Air Europa, que continúa incorporando nuevas unidades. En lo que va de año, la compañía ha recibido dos nuevos Boeing 737 MAX, por lo que ya cuenta con seis aeronaves de este modelo, dentro de un pedido total de 20 aviones que se irán incorporando de forma progresiva.