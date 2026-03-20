Crear juegos a partir del arte. En el Museo Picasso Málaga en Semana Santa

viernes 20 de marzo de 2026 , 08:30h

Porque CREAR JUEGOS A PARTIR DEL ARTE es la premisa inicial y estimulante de El arte de jugar, título con el que se presentan este año los talleres de Semana Santa del Museo Picasso Málaga, que tendrán lugar durante las mañanas del lunes 30, martes 31 de marzo, y miércoles 1 de abril.

El horario es de 10 a 14 h, pero también hay posibilidad de ludoteca de 9 a 10 h. Una propuesta formativa para que los más pequeños artistas disfruten estos días de vacaciones en un espacio lúdico, creativo y participativo. En esta ocasión, la inspiración parte del arte moderno y contemporáneo: de la inagotable capacidad de experimentación de Pablo Picasso -y su extraordinaria producción-, así como del lenguaje geométrico y estructural de Elena Asins.

La práctica artística se convertirá, así, en un auténtico terreno de juego donde imaginar, construir y compartir. A través de dinámicas colaborativas, niñas y niños diseñarán sus propios juegos visuales, utilizando diversos materiales artísticos. Al mismo tiempo, podrán explorar conceptos como la geometría, el color, la forma y la narración. A lo largo de las tres jornadas, pinturas, acrílicos, distintos tipos de papel, corcho y madera se combinarán con la imaginación y la colaboración. Entenderemos el juego no solo como entretenimiento, sino como una forma activa y estimulante de acercarse al arte desde la curiosidad, la experimentación y la creatividad compartida.

Los participantes tendrán la oportunidad de descubrir, en la exposición Picasso Memoria y Deseo, la obra de Salvador Dalí, Giorgio de Chirico o René Magritte, entre otros. Conocerán asimismo la imponente instalación de Elena Asins, Antígona, protagonista de otra de las muestras temporales del MPM. Este excepcional conjunto de artistas será el punto de partida para imaginar nuevas posibilidades, y para explorar cómo las obras pueden transformarse en retos y experiencias compartidas que estimulan la observación, la lógica, la invención y el trabajo en equipo.

El taller completo, que tiene un coste de 75 € (25 € por día suelto), está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Descuento del 20 % a partir del segundo hermano.