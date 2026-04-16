En el Museo Picasso Málaga un nuevo curso de formación de guías turísticos

jueves 16 de abril de 2026 , 09:00h

El Museo Picasso Málaga ofrece esta formación presencial y obligatoria de dos días a los guías turísticos oficiales que aún no posean su acreditación para que puedan visitar con sus grupos el Museo.

El curso, imprescindible para la adquisición del carné de guía del Museo Picasso Málaga 2026, está dirigido a los profesionales del sector que quieran ser mediadores entre la obra expuesta en el MPM y los públicos que lo visitan. Las sesiones, de dos horas y media de duración en horario de 16.30 h a 19 h, se realizarán el miércoles 27 y jueves 28 de mayo.

En el programa del curso está incluida la información sobre el recorrido permanente Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra. Los participantes podrán conocer también los pormenores y detalles de las exposiciones temporales, así como del programa cultural y la app del Museo.

La inscripción, gratuita, puede ya formalizarse en [email protected]. El curso, cuya presencia es obligatoria, tendrá lugar en el Departamento de Actividades Educativas y Culturales del Museo Picasso Málaga (entrada por la Plaza de la Higuera).

Gracias a una estrecha colaboración con la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, las galerías del Museo Picasso Málaga se han renovado para mostrar cerca de ciento cincuenta obras de arte, algunas de las cuales es la primera vez que pueden verse en nuestro país.

Desde la apertura del Museo Picasso Málaga en 2003, la institución ha mantenido un estrecho contacto con las diferentes asociaciones de guías turísticos malagueños, un sector profesional de gran importancia en lo que se refiere a la experiencia personal que se llevan consigo todos aquellos que visitan nuestra ciudad y, en concreto, nuestro museo. Así, desde su inauguración, la pinacoteca organiza periódicamente cursos de formación gratuitos en los que pueden actualizar sus conocimientos sobre Picasso y su obra, así como sobre otros artistas presentes en las exposiciones. Conocimientos que a su vez vuelcan en los miles de personas que forman los grupos de visitantes con los que acuden al Museo Picasso Málaga.