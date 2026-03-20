Los chicos del coro vuelve a Madrid tras emocionar a más de 500.000 espectadores

viernes 20 de marzo de 2026 , 08:45h

El estreno de su 3ª temporada llega como el plan perfecto para el Día del Padre en Madrid tras más de 600 funciones

Los Chicos del Coro, el Musical regresa al Teatro La Latina de Madrid el próximo 19 de marzo de 2026 con una temporada limitada de 10 semanas, tras su paso por distintas ciudades españolas y el éxito de su reciente estancia en Valencia durante la campaña navideña.

Basado en la aclamada película nominada a los Premios Óscar, el espectáculo ha logrado consolidarse como uno de los musicales familiares más destacados de los últimos años, superando el medio millón de espectadores y recibiendo el respaldo tanto del público como de la crítica.

El montaje vuelve a la capital con un elenco encabezado por Manu Rodríguez en el papel de Clément Mathieu. Junto a él, Chus Herranz, nominada a Mejor Actriz Secundaria de Teatro en 2025, interpreta a Violette Morange y Rafa Castejón retoma el papel del director Rachin.

El reparto se completa con Lourdes Zamalloa, como la profesora Langlois; Israel Menéndez, quién después de Valencia vuelve a dar vida a Pascal Mondain; Rubén Yuste, en el papel del tío Maxence; y Fran del Pino, como el Dr. Dervaux, personaje que regresa en esta tercera temporada con una escena especial.

La producción, a cargo de AMR Produce, cuenta con dirección escénica de Juan Luis Iborra y adaptación de Pedro Víllora, y reúne a un equipo creativo de primer nivel.

Ambientada en la Francia de 1949, la historia sigue a un profesor de música que, en un internado marcado por la disciplina y el conflicto social, logra transformar la vida de sus alumnos a través del canto coral, en un relato que combina emoción, sensibilidad y esperanza.