Nace Music By Spain, para la internacionalización de la música española

lunes 23 de marzo de 2026 , 08:15h

El Instituto Cervantes ha firmado en la sala Galileo de Madrid un acuerdo con varios entidades y organismos para colaborar en la creación de una estructura de internacionalización de la música española, la oficina de exportación Music by Spain.



El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha participado en el acto de la firma junto a los representantes del resto de entidades en esta iniciativa: el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta de la Federación Es_Música, Soco Collado; la directora de programación de AC/E, Inma Ballesteros y el director de AECID, Antón Leis.



La oficina de exportación de la Música de España es una iniciativa de la Federación Es_Música, en colaboración con el Ministerio de Cultura, Acción Cultural Española (AC/E), AECID e Instituto Cervantes.



Esta oficina organiza su actividad en varias líneas destinadas a apoyar y reforzar la presencia internacional de la música española. Entre ellas, la participación colectiva del sector en ferias profesionales, la prospección de nuevos mercados estratégicos y la organización de misiones comerciales en territorios prioritarios.



El funcionamiento y organización de Music by Spain se articulará a través de la implantación de mecanismos de cooperación. Entre sus funciones estará la de facilitar el acceso de los profesionales de la música en España a los mercados internacionales, atendiendo a la diversidad de géneros, formatos y modelos de negocio del sector.



Participación en ferias y festivales



También realizará análisis y generación de datos sobre tendencias, mercados y oportunidades internacionales; difundirá información sobre programas, convocatorias, mercados, ferias, redes y oportunidades internacionales; favorecerá la coordinación institucional e impulsará una visión estratégica a corto, medio y largo plazo para la internacionalización de la música española.



Los firmantes explican en el documento la importancia de este tipo de iniciativas, teniendo en cuenta que el potencial de la música española en el exterior «está aún lejos de haber alcanzado su máxima expansión», dado que solo representa el 2 % del consumo total de música en español a nivel mundial.



Mapa Mundial de la Música



La directora de Cultura del Instituto Cervantes, Raquel Caleya, ha celebrado el «dinamismo de la música en español, además de la amplitud de sus públicos en todo el mundo». En este sentido, ha destacado la puesta en marcha del Mapa Mundial de la música en español, que centralizará los datos dispersos sobre el consumo y la circulación internacional de la música en español: desde las escuchas en plataformas digitales hasta la presencia en radios, conciertos, ferias y festivales.



Esta iniciativa está impulsada por el Instituto Cervantes junto a su Observatorio y AECID, con la colaboración de instituciones como el Instituto de la Música, AIE y SGAE, y nace con el objetivo de ofrecer una cartografía rigurosa y actualizada que permita medir, interpretar y difundir la dimensión global de la música en español.