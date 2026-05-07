El Festival de Teatro de Mérida y Paradores renuevan su alianza

jueves 07 de mayo de 2026 , 09:00h

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, y la presidenta de Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, han formalizado un nuevo convenio de colaboración que consolida la relación estratégica entre ambas instituciones.

Este acuerdo permitirá continuar desarrollando iniciativas orientadas a acercar el teatro clásico al público y a potenciar la visibilidad del Festival como uno de los grandes referentes culturales del verano en España, además de reforzar la promoción y protección del patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país.

La colaboración contempla diversas acciones conjuntas dirigidas a enriquecer la experiencia cultural de los visitantes y a fomentar el conocimiento del legado histórico-artístico. En este sentido, los establecimientos de la red de Paradores actuarán como puntos de difusión de la programación del Festival, contribuyendo a ampliar su alcance entre viajeros nacionales e internacionales.

El director del Festival, Jesús Cimarro, ha destacado la importancia de esta alianza señalando que “la colaboración con Paradores supone un apoyo fundamental para seguir proyectando el Festival de Mérida más allá de nuestras fronteras y consolidarlo como un motor cultural y turístico”. Asimismo, ha subrayado que este acuerdo “refuerza el compromiso compartido con la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural e histórico de nuestro país”.

Por su parte, Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, ha manifestado que "este acuerdo refleja el compromiso de Paradores con la promoción de la cultura en los destinos donde está presente, y el Festival de Mérida constituye una de las máximas expresiones de la unión entre el patrimonio histórico y creación artística".

Ventajas exclusivas

Como parte del acuerdo, se pondrán en marcha promociones especiales dirigidas a los clientes de Paradores, incluyendo un descuento del 25 por ciento en la compra de entradas para los espectáculos del Festival. Estas ventajas también estarán disponibles para los miembros titulares de la tarjeta de fidelización “Amigos de Paradores”, quienes gozarán también de un 25 por ciento de descuento en las entradas del Festival, reforzando así la conexión entre la oferta cultural y la experiencia turística.

Además, los distintos canales de comunicación de Paradores servirán como plataforma para dar a conocer la programación y actividades del Festival. Así, los clientes de Paradores encontrarán información detallada del programa de mano del Festival en todos los establecimientos extremeños (Cáceres, Plasencia, Trujillo, Guadalupe, Mérida y Zafra) así como en la revista corporativa, web y redes sociales de la cadena.

Esta renovación abre también la puerta a nuevas líneas de colaboración centradas en el desarrollo de proyectos culturales conjuntos, acciones formativas y propuestas innovadoras que contribuyan al crecimiento sostenible del sector.