El Café Central, Mejor Sala de Conciertos de la III edición de los Premios de la Academia de la Música

jueves 07 de mayo de 2026 , 09:15h

La Academia de la Música de España ha desvelado esta mañana el primero de los galardones de la III edición de sus Premios. El Café Central, referencia madrileña de la música en vivo, ha sido elegido como Mejor Sala de Conciertos. Con este premio, cuya entrega se realizará en la gala que tendrá lugar el 26 de mayo en Madrid, se reconoce la contribución del Café Central a la difusión de artistas nacionales e internacionales a lo largo de más de cuatro décadas. Es la primera vez que se otorga este premio, que se concede por designación directa de la Junta Directiva. Tras anunciar las nominaciones de esta edición, la gala de entrega de la III Edición de los Premios de la Academia de la Música se celebrará el 26 de mayo en Madrid (IFEMA), en la que será la gran fiesta de la creación musical de España. Una cita que se consolida año tras año como la referencia del sector musical.

«Es un honor recibir este reconocimiento de la Academia de la Música de España», declara Javier González, Responsable de la Programación del Café Central. «Este premio no solo celebra un espacio, sino a todas las personas que lo llenan de vida: artistas, público y equipo humano. Gracias por confiar en nosotros y por hacer de la música un lugar de encuentro, emoción y cultura. Seguiremos trabajando con la misma pasión para ofrecer experiencias inolvidables», añade. Desde el pasado 16 de abril, el Café Central ha emprendido una nueva etapa, dejando su sede histórica y trasladándose al Ateneo de Madrid, renovando su compromiso con la difusión de la música en España. Además de su constante y dedicada actividad musical, el Café Central se ha destacado como una plataforma cultural diversa, acogiendo encuentros literarios, actividades artísticas y grabaciones discográficas.

Desde su inauguración en 1982, la trayectoria del Café Central se ha destacado como una sala comprometida con la calidad artística, la apuesta por una programación musical que combina artistas nacionales e internacionales y la constancia de su programación. Por su escenario han pasado numerosas figuras del jazz nacional e internacional, desde Art Farmer a Brad Mehldau, Ben Sidran, Pedro Iturralde, Paquito D’Rivera, Jorge Pardo, Joshua Edelman o Jerry González, por nombrar solo a algunos. También ha sido un lugar de acogida para otros géneros musicales, desde el flamenco al folk o las músicas del mundo, con presencia de artistas como Ara Malikian, María del Mar Bonet, Lucrecia, Silvia Pérez Cruz, Martirio, Javier Krahe y muchos más. Un enclave fundamental de nuestra ciudad que fue integrado el pasado año en Censo de Patrimonio Cultural de Madrid junto a otras 40 salas, gracias al esfuerzo asociativo de Madrid en Vivo.