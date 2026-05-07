Cierre de temporada en Réplika Teatro: Música, electrónica y performance

jueves 07 de mayo de 2026 , 08:30h

Llegan por primera vez a Réplika Teatro dos de las propuestas más singulares de la escena musical alternativa española: la cantante y compositora Lorea y el músico y cineasta Plinio, en un doble concierto organizado por la agencia Live in Dallas en colaboración con Réplika Teatro para estrenar en Madrid el reciente último álbum de Lorea, Miel de Mosca, y el concierto con proyecciones de cine analógico Historia Natural de Plinio.

La música de Lorea levanta un sueño de fiebre que puede sonar a ambient, pop o música religiosa. Sofisticados delitos de amor, los dientes por el suelo, milagros torpes, peligro íntimo, el pelo suave… Su proyecto “los problemas se frotan” le ha situado en la escena española avantgarde como un nombre a tener en cuenta. Este 2026 se ha juntado con sus amigas (Adriana Jornet, Mateo Benguria y Lucía O’brian) para interpretar su nuevo disco Miel de Mosca que ha sido publico en el sello Urpa i Musell de Barcelona y que será presentado en esta ocasión en Réplika Teatro.

Plinio presenta Historia Natural, un live que mezcla un concierto con una proyección de cine analógico. Un programa de películas en Super 8 se hace desfilar sobre canciones que evocan cuentos, cotilleos y recuerdos de un mundo antiguo. En una puesta en escena que revisita el género del travelogue, Plinio propone una conferencia sobre la creación artística, interrumpida por personajes que entran y salen a placer de sus película.

SECRET GUESTS (ANGE HALLIWELL + PABLO ALTAR)

30 mayo - ESTRENO EN ESPAÑA

Llega por primera vez a España el grupo Secret Guests es un dúo formado por Pablo Altar en MIDI y Ange Halliwell en arpa. Mezclando resonancias sagradas con delicadas cuerdas, crean rituales sonoros íntimos que se sienten a la vez ancestrales y de otro mundo. Su nombre evoca la sutil manifestación de presencias invisibles: invitados silenciosos convocados a través del sonido.

Ange Halliwell comenzó a tocar el arpa a los 12 años. Desde los verdes paisajes del suroeste de Francia, compone música que combina arpegios hipnóticos, paisajes sonoros superpuestos y voces que se cantan, se susurran o se gritan. Sus creaciones están profundamente conectadas con la naturaleza y beben de una amplia variedad de influencias: la música tradicional, el lirismo y el horror. Dentro de un proyecto holístico, Ange Halliwell construye un universo musical y visual que es a la vez luminoso y melancólico.

Pablo Altar es un compositor y músico francés cuya obra se centra en el piano y el órgano. Su música explora la profundidad emocional a través de composiciones minimalistas y contemplativas. Además de su trabajo en solitario, compone música para cine y espectáculos de danza. Recientemente presentó un nuevo proyecto titulado Far Out en su propia plataforma, Mfaw.

Ha Kyoon

BURIDAN’s SNARES

31 mayo - ESTRENO EN ESPAÑA

Llega por primera vez a España el artista proteico nacido en Corea del Sur HA KYOON para presentar su obra BURIDAN's SNARES.

"El punto de partida de esta performance es la paradoja del asno de Buridán: una parábola en la que un burro muere de hambre entre dos montones de avena colocados a la misma distancia de él (o entre un cubo de avena y un cubo de agua), incapaz de elegir entre ambos. El cuerpo es el punto de partida o la encrucijada entre dos acciones, lo que hace de nuestra alma la consecuencia de nuestras elecciones.

No nos convirtamos en ese burro. Besos."

HA KYOON es un artista polifacético nacido en Corea del Sur, criado en Francia y con base en París. Con formación en circo, danza y actuación, colabora como performer con distintos artistas del ámbito de las artes escénicas desde 2009. En música, Ha KYOON está de gira con un live act de punk electrónico, utilizando máquinas, una caja activada (triggered snare), sintetizadores y voz.