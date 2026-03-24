25 aniversario de MADRID EN VIVO

martes 24 de marzo de 2026 , 08:30h

Sidecars, en El Sol, y Tulsa, en Maravillas, inaugurarán el ciclo

En 2026, la asociación de salas de conciertos de Madrid estará celebrando su 25 aniversario con un ciclo especial de conciertos en el que el público, con la colaboración de entradas.com, podrá volver a disfrutar en la cercanía inigualable de las salas a grandes artistas del panorama musical que forjaron sus carreras sobre nuestros escenarios. El cartel completo se irá desvelando progresivamente durante el curso, deparando grandes sorpresas y conciertos para el recuerdo.

A lo largo de este año, celebraremos la trayectoria de la asociación de salas de conciertos de Madrid con el ciclo MADRID EN VIVO · 25 AÑOS, que aunará en su cartel a una selección de los grandes artistas y bandas que han crecido y saltado al estrellato en los escenarios de nuestras salas . Con la colaboración de entradas.com, esta serie de conciertos será un reencuentro de los artistas con sus salas más queridas, las que les han servido de cantera y pista de despegue para terminar aterrizando en la memoria colectiva de todos nosotros. La oportunidad de que el público y los artistas revivan la comunión real que se produce en el directo, de manera única, en las salas de conciertos.

MADRID EN VIVO · 25 AÑOS: latiendo por las salas de conciertos

Madrid en Vivo celebra su 25 aniversario, 25 años latiendo por las salas de conciertos. Como los cumpleaños de los buenos amigos, queremos que sea una celebración común, de la que todos os sintáis parte. Poniendo en el centro el valor de nuestras salas, este aniversario es para ellas, si; pero también para vosotros, el público que acude cada semana a sus conciertos; y también para los artistas, que desarrollan y proyectan sus carreras sobre nuestros escenarios. Una celebración dedicada a la experiencia catártica de la música en vivo. Por ello, mantendremos los precios populares de las salas, y las entradas de los conciertos podrán adquirirse tan solo por 14€ (excepto el concierto de Sidecars, cuyas invitaciones se obtienen por sorteo comprando entradas para su concierto en Inverfest).

El cartel del ciclo se irá desvelando progresivamente a lo largo del 2026, invitando al público a seguirnos, descubrir la sorpresa detrás de cada concierto, y acompañarnos en este bonito recorrido de nuestro aniversario. Mientras tanto, nos complace anunciar que el ciclo MADRID EN VIVO · 25 AÑOS arranca con:

Martes 28 de abril: SIDECARS en El Sol

Juancho, Ruly y Gerbas: SIDECARS. Picapedreros de los escenarios, ejemplifican a la perfección esa “mili de la música” (como ellos mismos la definen) que todo artista debe hacer para curtirse y establecer los cimientos de una carrera sólida. Desde ese descarado disco debut homónimo en 2008, hasta el flamante y emocional Everest (2025), pasando por el estrellato que supuso en 2010 el lanzamiento de Cremalleras y ese “Fan de ti” que nos volvió a todos fanáticos de ellos, y los sucesivos Fuego Cruzado (2014), Cuestión de Gravedad (2018), Ruido de Fondo (2020), y Trece (2022).

Sábado 30 de mayo: TULSA en Maravillas

Detrás del universo de Tulsa late el corazón de Miren Iza, una cantautora donostiarra que evolucionó del punk pop de los 90 a una exquisita forma de tejer relatos cantados en castellano. A lo largo de siete discos, Tulsa ha construido un refugio sonoro habitado por los ecos de mujeres inmensas —desde Mari Trini hasta Beach House— y un profundo amor por el séptimo arte, que la ha llevado a firmar premiadas bandas sonoras. Su talento, que ya despuntaba con una nominación al Grammy Latino en 2007, alcanzó su máxima expresión con la salida de Amadora (2023), un disco tan brillante que ha saltado a las tablas del teatro y le ha valido el prestigioso Premio Nacional de Músicas Actuales 2024.

En 2026, Madrid en Vivo otorgó a Tulsa el Premios Especial MUJERES EN VIVO 2026 en reconocimiento a sus más de 20 años de trayectoria en los escenarios y una discografía que avala una identidad musical única en nuestro país.