Taiwán invita a conocer sus encantos turísticos en FITUR 2026

viernes 16 de enero de 2026 , 09:15h

Taiwán participa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2026), que se celebra del 21 al 25 de enero, presentándose al turista español como “la maravilla de Asia” para cautivarle con su bello paisaje, riqueza gastronómica, tesoros culturales, la calidez y hospitalidad de su gente, así como con su liderazgo tecnológico, sin olvidar la especial historia que une a Taiwán con España.

Taiwán invita a los visitantes a sumergirse en su cultura y maravillas turísticas en el stand 8C18 del pabellón 8, donde durante los cinco días de feria se vivirá una experiencia llena de sabores, tradición e innovación. El stand acogerá demostraciones de caligrafía y degustación de auténtico bubble tea taiwanés de la mano de Zenzoo, una de las empresas pioneras en España. Además, el Centro de Aprendizaje del Mandarín de Taiwán y la aplicación potenciada por IA de recorridos digitales turísticos Hanaline de la empresa CraCrate Inc., acercarán al público español formas innovadoras para descubrir Taiwán y su idioma, mientras que agencias turísticas taiwanesas como Tourone Travel y Edison Tours ofrecerán información de sus servicios para viajar y explorar Taiwán.

Taiwán fue bautizado como “Formosa” en el siglo XVI cuando los navegantes portugueses quedaron deslumbrados por la exuberante belleza de la isla. Un siglo después, los españoles se asentaron en el norte, dejando una huella histórica que en 2026 cumple 400 años y sigue manteniéndose actualmente en los fuertes de San Salvador y Santo Domingo, así como el cabo Sandiaojiao, transliteración al mandarín de “Cabo Santiago”.

La naturaleza es uno de los grandes tesoros de Taiwán, con nueve parques nacionales y topografía mayoritariamente montañosa que incluye más de 200 picos por encima de los 3.000 metros de alto, convirtiéndolo en destino ideal para los amantes del alpinismo. Además, Taiwán cuenta con una red de rutas ciclistas espectaculares y sostenibles que permiten descubrir algunos de sus rincones más bellos de forma respetuosa con el medio ambiente.

La gastronomía taiwanesa es otro de sus grandes atractivos, fruto de su clima favorable, ubicación geográfica y siglos de intercambios culturales. Su cocina, reconocida a nivel internacional, cuenta con 53 restaurantes galardonados con estrellas Michelin en la Guía Michelin 2025. Destacan también la calidad de sus frutas, tradición milenaria del té, con especialidades tan apreciadas como el Wenshang Pouchong o el icónico té de perlas con leche (bubble tea), así como sus mercados nocturnos, una visita indispensable para conocer la auténtica vida taiwanesa. Esta riqueza cultural se refleja también en su oferta de museos y galerías, como el Museo Nacional del Palacio, uno de los cuatro museos más importantes del mundo por su colección de artes milenarias orientales.

Taiwán es un destino con un gran atractivo turístico, reconocido con numerosas distinciones internacionales. En 2025 fue nombrado por tercer año consecutivo “Destino Favorito de Aventuras” por la publicación estadounidense Trazee Travel y tres parques nacionales fueron certificados como destinos verdes por los Green Destinations Awards.