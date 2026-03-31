Banksy: de la calle a los muros del museo

FUNDACIÓN CANAL (HASTA EL 3 DE MAYO DE 2026)

La obra de Banksy convierte la protesta en imagen y la imagen en conciencia.

Del anonimato a la iconografía global: una firma invisible que lo dice todo.

Cada esténcil es un acto político disfrazado de simplicidad visual.

La calle entra al museo sin pedir permiso… pero no sin perder parte de su filo.

Entre la ironía y la denuncia, Banksy construye un lenguaje universal de resistencia.

Sus imágenes no decoran: incomodan, interpelan y permanecen.

El arte urbano deja de ser margen para convertirse en espejo de la sociedad contemporánea.

De lo efímero a lo eterno: la paradoja de un arte nacido para desaparecer.

Banksy no solo pinta muros, revela grietas en el sistema.

La exposición no domestica su obra: evidencia su contradicción.

UN ANTES Y UN DESPUÉS DE BANKSY

La sección dedicada a Banksy en la exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy se presenta como un punto de inflexión dentro del recorrido expositivo, no solo por la fuerza visual de las piezas, sino por la densidad conceptual que estas condensan. Tras un tránsito por los orígenes del graffiti y su evolución hacia el street art contemporáneo, la irrupción de Banksy funciona como síntesis y, al mismo tiempo, como cuestionamiento del propio sistema artístico que ahora lo acoge.

Lejos de constituir un mero compendio de imágenes icónicas, este espacio se articula como una reflexión sobre la transformación del arte urbano en fenómeno global. Banksy aparece aquí no solo como artista, sino como figura cultural capaz de trascender los límites de la calle para insertarse en circuitos institucionales, mediáticos y comerciales, sin renunciar —al menos en apariencia— a su vocación crítica.

Las obras presentadas, en su mayoría serigrafías, reproducciones cuidadosamente ejecutadas e instalaciones que evocan sus intervenciones originales, remiten de inmediato a su lenguaje visual inconfundible. El uso del esténcil, heredero de tradiciones contraculturales, permite una ejecución rápida y directa, acorde con la lógica de la intervención urbana ilegal, pero también facilita la circulación de sus imágenes en otros formatos. Esta dualidad técnica refleja una tensión constante entre lo efímero y lo reproducible, entre la acción clandestina y su posterior institucionalización.

La sección dedicada a Banksy, en definitiva, no se limita a exhibir imágenes de alto impacto visual, sino que propone una reflexión sobre las tensiones inherentes al arte urbano contemporáneo. ¿Puede una práctica nacida en los márgenes conservar su capacidad crítica al ser absorbida por las instituciones? ¿Es posible mantener la autenticidad en un contexto de creciente mercantilización?

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, el recorrido invita al espectador a habitar estas preguntas. En ese gesto reside, quizá, la vigencia de la obra de Banksy: en su capacidad para incomodar, para introducir fisuras en los discursos dominantes y para recordar que, incluso en los espacios más regulados, el arte puede seguir siendo un territorio de confrontación simbólica.