TAP Air Portugal presenta su nueva cabina en sus aeronaves de largo radio

martes 07 de abril de 2026 , 08:45h

TAP Air Portugal anuncia el lanzamiento de Economy Prime, una nueva cabina de largo radio diseñada para ofrecer a los clientes más espacio, mayor privacidad y una experiencia de viaje superior dentro del segmento Economy. Los vuelos con la nueva cabina, que estará disponible tanto en la flota A330 como en la A321LR, comenzarán el 1 de junio de 2026. Su comercialización ya está disponible para la venta a través de todos los canales de TAP y agencias de viajes.

Con el despliegue de Economy Prime, la compañía portuguesa amplía su oferta de largo radio, ofreciendo a los viajeros una mayor posibilidad de elección entre Economy y Business. La nueva cabina responde a las tendencias actuales de viaje al ofrecer comodidad, eficiencia y un amplio espacio, combinados con una experiencia de cliente fluida.

La cabina Economy Prime cuenta con 12 asientos, ubicados inmediatamente detrás de la clase Business, dispuestos en una configuración de cuatro asientos por fila. Al dejar siempre libre el asiento lateral, esta disposición crea un entorno más silencioso y privado, permitiendo a los pasajeros disfrutar de una experiencia más relajada y confortable durante todo el vuelo.

Las prestaciones de este nuevo espacio comienzan incluso antes del embarque. Los pasajeros que adquieran su billete en la cabina Economy Prime, se beneficiarán de servicios premium en el aeropuerto diseñados para hacer el viaje más ágil, como el check-in Premium, la gestión prioritaria del equipaje, el acceso Fast Track al control de seguridad y el embarque prioritario. En conjunto, estos elementos contribuyen a una experiencia de viaje más fluida de principio a fin, desde la llegada al aeropuerto hasta el destino.

A bordo, Economy Prime destaca por su servicio personalizado y por una cuidada selección de detalles que elevan la experiencia de viaje. Los pasajeros podrán disfrutar de una comida principal premium con dos opciones de platos calientes, la posibilidad de preseleccionar su menú hasta 24 horas antes de la salida, un kit de amenities y una almohada premium. Cada uno de estos elementos ha sido diseñado para proporcionar un mayor confort y una mayor sensación de cuidado.

Economy Prime también ofrece un valor añadido para los viajeros frecuentes que buscan flexibilidad y beneficios adicionales. Esto incluye una mayor flexibilidad en la acumulación de millas bonus, la posibilidad de realizar cambios en la reserva, así como mejores condiciones de reembolso, lo que la convierte en una opción atractiva dentro del segmento Economy.

Con el lanzamiento de Economy Prime, TAP Air Portugal se suma a un número creciente de aerolíneas que están redefiniendo la experiencia Economy a través de productos diferenciados que combinan confort, bienestar y valor. Esta nueva cabina refuerza el posicionamiento competitivo de TAP y refleja el compromiso continuo de la aerolínea de situar al cliente en el centro de su estrategia.