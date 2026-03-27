La firma española Williot consolida su propuesta de moda masculina con personalidad

Williot, la firma española de moda masculina, apuesta por una elegancia contemporánea en la que comodidad y funcionalidad conviven de manera natural con el estilo. Su propuesta va más allá de la tendencia: busca que cada prenda refleje la personalidad de quien la viste.

Nacida en Elche (Alicante), Williot surge de una tradición familiar profundamente ligada al mundo del calzado y la moda. Fundada por la familia Antón, cuya trayectoria de más de cinco décadas en la fabricación de calzado para firmas internacionales de lujo proporcionó un conocimiento sólido sobre materiales, procesos y producto, la marca combina herencia y savoir-faire con visión contemporánea.

La marca inició su recorrido en 2006 centrada exclusivamente en el desarrollo de zapatillas. En 2014, dio un paso clave al ampliar su propuesta al universo textil, incorporando ropa y accesorios, y consolidándose como una firma integral de moda masculina, capaz de ofrecer un armario completo y coherente.

En 2019, con la incorporación de Juan Bautista Antón al frente del proyecto, Williot inició una etapa de crecimiento y consolidación, definiendo un posicionamiento sólido y estratégico que mantiene hasta hoy.

Inspiradas en una elegancia relajada y funcional, sus colecciones combinan tradición y modernidad, con prendas versátiles que se adaptan a distintos momentos del día y estilos de vida. “Para nosotros, el estilo no es una cuestión de tendencia, sino de identidad. Tiene que ver con cómo una persona se reconoce en lo que lleva y cómo eso le acompaña en su día a día”, explica Juan Bautista Antón, CEO de Williot.

La marca pone especial énfasis en la selección de materiales, la calidad de la confección y el cuidado por el detalle, entendiendo cada pieza como un producto diseñado para perdurar. Este enfoque se extiende también a la experiencia de marca, concebida desde una perspectiva omnicanal que integra tienda física y entorno digital para ofrecer un servicio cercano y coherente.

Williot se dirige a un hombre contemporáneo, de entre 25 y 55 años, que busca prendas con personalidad, funcionales y versátiles, capaces de adaptarse tanto a contextos profesionales como a momentos de ocio. Un cliente que valora la elegancia sin artificios, la calidad y la versatilidad.

Hoy, la marca cuenta con tiendas propias en ciudades como Alicante, Murcia, Elche, Almería, Albacete, Gijón y Oviedo, además de una amplia presencia en el canal multimarca a nivel nacional. Con la mirada puesta en 2026, Williot planea duplicar su presencia en ciudades nacionales e internacionales, ampliando así su alcance y consolidando su posicionamiento.

Con una propuesta que equilibra herencia, diseño y visión contemporánea, Williot sigue defendiendo una idea clara: vestir bien no es seguir tendencias, sino construir un estilo propio.