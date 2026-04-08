El gasto de los españoles en Japón se dispara por el Gran Premio de Fórmula 1 y el sakura

miércoles 08 de abril de 2026 , 09:00h

Desde el espectáculo visual de los cerezos en flor hasta la adrenalina del Gran Premio de Fórmula 1, Japón se ha consolidado como uno de los destinos favoritos del mercado español. De hecho, según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón (JNTO), la llegada de viajeros procedentes de España creció un 36% entre enero y octubre de 2025 en comparación con 2024. Se trata del segundo mayor incremento experimentado por un país europeo, sólo superado por Rusia. En este sentido, el turismo ya es la segunda mayor exportación del país del sol naciente y el objetivo para 2030 es alcanzar los 60 millones de turistas y elevar el gasto a 15 billones de yenes.

En este sentido, los nuevos datos de consumo recopilados por Revolut muestran que el gasto de los clientes de España en Japón ha aumentado un 17% el año pasado en comparación a los datos de 2024, lo que subraya el atractivo constante del país por parte del turista español. Uno de los posibles motivos se debe a que la lejanía del país obliga a los turistas nacionales a maximizar su experiencia por lo que la mayoría de ellos suelen ir con presupuestos más amplios que con los que irían a un país europeo.

Con el inicio de la temporada del cerezo en flor, las visitas de los viajeros españoles se concentran cada vez más en torno al famoso fenómeno del sakura. El mayor repunte se registra en abril, mes en el que el gasto aumentó un 73% interanual, impulsado por los usuarios que viajan para vivir de primera mano este espectáculo de la naturaleza.

Para muchos visitantes españoles, viajar a Japón significa sumergirse en su combinación única de cultura, gastronomía y comercio. Durante el primer trimestre del año, las compras representaron el 30% del gasto total de los españoles en Japón, posicionándose como la categoría principal. Le siguen los restaurantes, con un 24% del gasto, lo que refleja el reclamo mundial de la escena culinaria japonesa.

El Gran Premio de Japón potencia el entusiasmo por el destino

Los grandes eventos también actúan como un importante reclamo para los visitantes españoles. El Gran Premio de Japón sigue atrayendo a los aficionados al motor de España, quienes buscan combinar la competición con una experiencia de viaje más completa.

En 2025, el gasto de los usuarios españoles de Revolut en Japón durante el fin de semana del Gran Premio aumentó un 26% interanual. Los viajeros más jóvenes siguen siendo los más interesados en este evento. De hecho, el segmento de 25 a 34 años incrementó su gasto en un 36% respecto al año anterior, mientras que el grupo de 65 a 74 años lo hizo en un 110%. El mayor repunte se registró en ofertas de entretenimiento y transporte público, lo que demuestra que los visitantes españoles aprovechan la fecha para exprimir al máximo todo lo que puede ofrecer el país.

Los datos preliminares sugieren que el fin de semana del Gran Premio de Japón de 2026 ha seguido impulsando el turismo español hacia el país, con un aumento del gasto del 19% en comparación con el mismo fin de semana del año pasado.

Ignacio Zunzunegui responsable de Growth para Sur de Europa y América del Sur en Revolut, comentó: "Desde el espectáculo de los cerezos en flor hasta la adrenalina del Gran Premio de Japón, el interés del viajero español por el país nipón sigue al alza. Nuestros datos confirman una tendencia clara: los usuarios ya no solo buscan escapadas puntuales, sino que extienden su estancia para vivir plenamente la cultura japonesa".