SKY Airline amplía su alcance en Sudamérica con integración en España

miércoles 08 de abril de 2026 , 10:15h

Sudamérica vive uno de sus momentos más dinámicos en el ámbito turístico, y las aerolíneas que operan en la región están jugando un papel clave en este crecimiento. En este contexto, SKY Airline se posiciona como uno de los actores más relevantes, consolidando su expansión y facilitando el acceso a sus rutas desde el mercado español.

La compañía chilena, considerada la mejor aerolínea low cost de Sudamérica, ya está disponible en el BSP de España, lo que permite a agencias de viajes y profesionales del sector reservar y emitir vuelos de forma ágil, segura y completamente integrada a través de los sistemas GDS, concretamente Amadeus y Sabre. Este avance simplifica notablemente la operativa diaria, eliminando barreras y aportando mayor eficiencia en la gestión de itinerarios.

Un socio estratégico para diseñar rutas en la región

SKY Airline no solo amplía su accesibilidad, sino que se presenta como un aliado estratégico para construir itinerarios completos en Sudamérica. Su red de rutas permite conectar destinos clave sin interrupciones, adaptándose a la creciente demanda de viajes multidestino en la región.

Los datos respaldan esta tendencia. Destinos como Cusco, en Perú, han experimentado un incremento del 42% en las búsquedas, mientras que Santiago de Chile ha crecido un 31% a lo largo de 2025. Este interés creciente confirma el atractivo de Sudamérica como destino global y la necesidad de contar con opciones de transporte eficientes y competitivas.

Puntualidad, seguridad y reconocimiento internacional

Uno de los pilares de SKY Airline es su fiabilidad operativa. En enero de 2026, la compañía fue reconocida como la aerolínea más puntual de Latinoamérica, alcanzando un 92,36% de on-time performance (OTP), según los informes de OAG y Cirium. Este dato la sitúa en el primer puesto regional en términos de puntualidad, un factor decisivo tanto para viajeros como para agentes.

A ello se suma un sólido historial en materia de seguridad y calidad. SKY cuenta con la certificación IOSA y ha obtenido la máxima calificación en seguridad por parte de AirlineRatings. Además, ha sido elegida en siete ocasiones como la mejor aerolínea low cost de Sudamérica por Skytrax, uno de los organismos de referencia en la industria aérea.

Dos hubs, múltiples posibilidades

La estructura operativa de SKY Airline se articula en torno a dos grandes centros de conexión: Lima y Santiago de Chile, desde donde despliega una amplia red de rutas nacionales e internacionales.

En Perú, Lima actúa como un hub estratégico que conecta el país de norte a sur. Destacan los más de seis vuelos diarios entre Lima y Cusco, una de las rutas más demandadas por el turismo internacional. A ello se suman conexiones con destinos como Arequipa, Piura, Iquitos, Trujillo, Chiclayo o Cajamarca, así como enlaces internacionales hacia Cancún, Punta Cana o Miami.

Por su parte, Santiago de Chile funciona como puerta de entrada a algunos de los paisajes más espectaculares del continente. Desde la capital chilena, SKY opera tres vuelos diarios hacia destinos como el desierto de Atacama, Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto Natales o Bariloche. Además, ofrece conexiones con grandes ciudades de la región como São Paulo, Buenos Aires, Mendoza o Río de Janeiro, facilitando el acceso a la Patagonia y otros enclaves icónicos.

Sudamérica, más accesible que nunca

Con esta apuesta por la conectividad, la eficiencia y la integración tecnológica, SKY Airline refuerza su papel en el desarrollo del turismo en Sudamérica. Para el mercado español, su incorporación al BSP y a los principales GDS supone una oportunidad clave para responder a la creciente demanda de destinos en la región con garantías de calidad, puntualidad y competitividad.

En un momento en el que los viajeros buscan experiencias más completas y personalizadas, contar con una red aérea sólida y accesible marca la diferencia. Y SKY Airline parece decidida a liderar ese camino.