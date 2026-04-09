Estreno en España de Near Misses de la creadora y coreógrafa griega Fotini Stamatelopoulou

jueves 09 de abril de 2026 , 08:15h

NEAR MISSES

11 y 12 abril - ESTRENO EN ESPAÑA

Producido por Onassis Stegi

Coproducido por Latitudes Contemporaines, SPRING Performing Arts Festival, MIRfestival

Con el apoyo del European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA

Con el apoyo del programa de giras de Onassis Stegi

Estreno en España de NEAR MISSES, obra de la coreógrafa y creadora escénica griega Fotini Stamatelopoulou, en lo que será su primera visita a nuestro país.

Artista seleccionada para el catálogo de la red europea de artistas emergentes Aerowaves, de la que Réplika Teatro es sede española gracias a su alianza con la plataforma coreográfica Pasoa2, Fotini también ha formado parte de la residencia EFFEA Springboard Residency en 2025, destacando su emergente perfil en la danza europea.

Ahora llega a Réplika Teatro para presentar su última obra, NEAR MISSES, una pieza para una sola performer y, al mismo tiempo, una instalación visual que aborda el cuerpo como territorio de lucha, y que se presenta con el apoyo de Onassis Stegi – Touring Program y de Goethe-Institut Madrid.

NEAR MISSES explora las experiencias liminares de transformación y fracaso. Una serie de actos se despliegan de manera gradual, combinando palabra hablada, objetos simbólicos de protección y estados físicos de alta intensidad. A través de gestos deliberados y brutales, expresiones faciales similares a las de una gárgola y corporalidades propias de la autodefensa, la pieza revela un devenir incesante que oscila entre el silencio y la rabia.

La intérprete está acompañada por un conjunto portátil de objetos metálicos protectores que funcionan tanto como cargas como extensiones del cuerpo, generando un altar sonoro y vocal que revela progresivamente un gesto sobreexpuesto de búsqueda de libertad y resiliencia en medio del caos.

La obra resuena en los desafíos de la fisicalidad, reclamando la urgencia de una deliberación colectiva frente al miedo y el fracaso.