Estreno en España de Near Misses de la creadora y coreógrafa griega Fotini Stamatelopoulou

NEAR MISSES
11 y 12 abril - ESTRENO EN ESPAÑA
Producido por Onassis Stegi
Coproducido por Latitudes Contemporaines, SPRING Performing Arts Festival, MIRfestival
Con el apoyo del European Festivals Fund for Emerging Artists – EFFEA
Con el apoyo del programa de giras de Onassis Stegi
Estreno en España de NEAR MISSES, obra de la coreógrafa y creadora escénica griega Fotini Stamatelopoulou, en lo que será su primera visita a nuestro país.
Artista seleccionada para el catálogo de la red europea de artistas emergentes Aerowaves, de la que Réplika Teatro es sede española gracias a su alianza con la plataforma coreográfica Pasoa2, Fotini también ha formado parte de la residencia EFFEA Springboard Residency en 2025, destacando su emergente perfil en la danza europea.
Ahora llega a Réplika Teatro para presentar su última obra, NEAR MISSES, una pieza para una sola performer y, al mismo tiempo, una instalación visual que aborda el cuerpo como territorio de lucha, y que se presenta con el apoyo de Onassis Stegi – Touring Program y de Goethe-Institut Madrid.
NEAR MISSES explora las experiencias liminares de transformación y fracaso. Una serie de actos se despliegan de manera gradual, combinando palabra hablada, objetos simbólicos de protección y estados físicos de alta intensidad. A través de gestos deliberados y brutales, expresiones faciales similares a las de una gárgola y corporalidades propias de la autodefensa, la pieza revela un devenir incesante que oscila entre el silencio y la rabia.
La intérprete está acompañada por un conjunto portátil de objetos metálicos protectores que funcionan tanto como cargas como extensiones del cuerpo, generando un altar sonoro y vocal que revela progresivamente un gesto sobreexpuesto de búsqueda de libertad y resiliencia en medio del caos.
La obra resuena en los desafíos de la fisicalidad, reclamando la urgencia de una deliberación colectiva frente al miedo y el fracaso.
Fotini Stamatelopoulou
es coreógrafa y creadora escénica con formación en psicología de la performance y estudios de danza contemporánea. En sus obras explora las intersecciones entre performance, sonido, palabra hablada y texto, con un enfoque particular en las representaciones contemporáneas del cuerpo, las dinámicas del trabajo performativo, la mediación de la respuesta emocional y las articulaciones culturales de la rabia.