Verano en la Toscana: el arte de viajar más despacio

jueves 09 de abril de 2026 , 10:00h

El verano en Toscana se redescubre desde una nueva forma de viajar, más pausada, más auténtica y sostenible.

En la Toscana, la sostenibilidad no es una tendencia, sino una forma de vivir el viaje, moverse en tren, en bicicleta o a pie, apostar por lo local y elegir experiencias que respetan el territorio, entre viñedos, mercados y pequeñas bodegas, la gastronomía también sigue esta filosofía, conectando al viajero con la estacionalidad y la identidad del lugar.

El verano en Toscana siempre ha sido sinónimo de belleza: ciudades de arte, paisajes icónicos, cultura y gastronomía. Pero en los meses comprendidos entre junio y agosto, cada vez más viajeros internacionales se enfrentan a una pregunta concreta: ¿es posible experimentar la Toscana evitando la superpoblación y reduciendo el impacto medioambiental? La respuesta es sí, y pasa por un cambio de perspectiva. No se trata de renunciar al destino, sino de elegir cómo experimentarlo.

En los últimos años, ha surgido una nueva forma de viajar, más lenta y consciente, que favorece territorios menos transitados, experiencias auténticas y una relación más directa con el paisaje. En la Toscana, este enfoque encuentra un terreno natural: una amplia red de pueblos, colinas, viñedos y pequeños pueblos que revelan la identidad de la región más allá de los destinos más conocidos. Alejarse de las ciudades más concurridas significa descubrir una Toscana diferente, compuesta por ritmos más relajados y una relación más auténtica con los lugares. Los pueblos del interior, a menudo fácilmente accesibles, ofrecen experiencias de alta calidad incluso en pleno verano: paseos por callejones silenciosos, plazas que cobran vida al atardecer, eventos culturales y festivales locales que restauran el sentido de comunidad.

El viaje lento también se construye a través de la movilidad. El tren, la bicicleta y caminar se convierten en herramientas para explorar el territorio de forma sostenible, reduciendo la dependencia del coche y permitiéndote cruzar el paisaje sin fragmentarlo. Las líneas ferroviarias regionales, integradas con carriles bici y senderos, ofrecen la posibilidad de crear itinerarios flexibles, adecuados para un turismo veraniego más ligero y distribuido.

El verano también es la época ideal para experimentar la Toscana a través de su excelencia gastronómica y vinícola. Las bodegas, las granjas y los mercados locales ofrecen experiencias relacionadas con la estacionalidad y la corta cadena de suministro, mientras que los productos locales se convierten en una parte integral del viaje. No solo catas, sino oportunidades para conocer a quienes viven y preservar ese territorio.

Este modelo responde a una demanda creciente en los mercados internacionales: viajar mejor, no solo más. Reducir el impacto ambiental, evitar concentraciones excesivas, elegir experiencias que también generen valor para las comunidades locales.

En este escenario, Toscana puede posicionarse como un destino capaz de combinar atractivo y sostenibilidad, ofreciendo un verano no solo para ser visto, sino para vivir con mayor conciencia. No una escapatoria de destinos icónicos, sino una invitación a ampliar la mirada: hacia pueblos menos conocidos, paisajes más tranquilos, itinerarios más lentos. Porque, hoy más que nunca, el verdadero lujo de viajar es el tiempo.