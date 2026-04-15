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Taiwán promueve el idioma mandarín en España
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Taiwán promueve el idioma mandarín en España

miércoles 15 de abril de 2026, 09:30h

Recientemente, el vicerepresentante Francisco Chang de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, visitó el estand de la escuela de mandarín Ensinochino de Vigo durante la feria educativa FormaMos, organizada por el Ayuntamiento de Mos.

En la ocasión, el diplomático agradeció la labor de dicha institución en la enseñanza del idioma y la promoción de la cultura taiwanesa, y alentó a los estudiantes a aprender mandarín para convertirse en futuros puentes de comunicación entre Taiwán y España.

El Ayuntamiento de Mos lleva a cabo la Muestra sobre Educación y Formación de Mos.

Una oportunidad para conectar y conocer de primera mano las posibilidades educativas más actuales.

Se pretende articular un escaparate formativo que permita asistir a demostraciones en vivo, encuentros con profesionales o recabar información especializada del sector.

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Mandarín
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Vigo
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Taiwán
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