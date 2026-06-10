Eileen Gu, Kimi Antonelli y Toto Wolff lucen relojes IWC en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

miércoles 10 de junio de 2026 , 08:45h

El glamour y la competición se dieron la mano en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, donde varias figuras del deporte y la moda fueron vistas luciendo relojes de la firma suiza IWC.

Entre los asistentes destacaron la esquiadora olímpica de estilo libre y modelo Eileen Gu, el piloto del equipo Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team Kimi Antonelli y el director del equipo, Toto Wolff, quienes coincidieron en el emblemático circuito urbano durante uno de los fines de semana más relevantes del calendario de la Fórmula 1.

Antes de la carrera principal, Eileen Gu y Kimi Antonelli fueron fotografiados juntos tras la sesión de clasificación, en la que el joven piloto logró la pole position, consolidando su presencia entre las promesas del campeonato.

El fin de semana culminó con una victoria de Antonelli en el trazado monegasco, un resultado que celebró junto a Toto Wolff en el paddock, en un ambiente marcado por la expectación mediática y la presencia de numerosas personalidades internacionales.

La presencia de relojes IWC entre los protagonistas volvió a subrayar la estrecha relación entre la alta relojería suiza y el universo de la Fórmula 1, especialmente en citas de alto perfil como el Gran Premio de Mónaco.