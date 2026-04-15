miércoles 15 de abril de 2026 , 08:00h

En un acto celebrado en el Museo San Isidro de Madrid se han dado a conocer los nombres de los nominados a los PREMIOS TALÍA 2026.

Anabel Alonso y Jorge Blass, miembros de la Junta directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España, fueron los encargados de la lectura de los nominados en cada categoría.

Durante el evento se descubrió la nueva estatuilla de los PREMIOS TALÍA, diseñada por la prestigiosa escultora Esperanza d´Ors.

Magüi Mira, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España cerró el acto con unas calurosas palabras para todos los nominados.

Los nombres de los ganadores serán desvelados en La Gala de los Premios TALÍA 2026, que tendrá lugar en Madrid el próximo 18 de mayo.

SOBRE LOS TALÍA

Los Premios Talía son los premios de la Academia de las Artes Escénicas de España. Entregados anualmente, reconocen la excelencia en diferentes campos de las artes escénicas en España.

Los Premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas de España nacieron con la vocación de promover y fomentar la excelencia de la creación como patrimonio inmaterial y acervo cultural, destacar la labor integradora y pedagógica de nuestro arte y reconocer el esfuerzo de los/las profesionales y entidades que lo difunden.