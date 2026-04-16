Lágrimas azules en Lienchiang (Taiwán)

jueves 16 de abril de 2026 , 10:15h

El gobierno local está organizando varias visitas temáticas del 17 de abril hasta finales de junio para los turistas interesados en esta vista de ensueño.

En el remoto archipiélago de Lienchiang, también conocido como las islas Matsu, la naturaleza ofrece uno de sus espectáculos más mágicos: las llamadas “lágrimas azules”. Este fenómeno, que parece sacado de un sueño, ocurre cuando ciertas algas marinas bioluminiscentes iluminan el agua con un intenso brillo azul al ser agitadas por las olas o el paso de pequeñas embarcaciones.

A principios de este mes, una pareja fue captada disfrutando de esta experiencia única, caminando por la orilla mientras el mar brillaba a su alrededor como si estuviera cubierto de estrellas. La escena no solo es romántica, sino también profundamente hipnótica: cada movimiento en el agua genera destellos de luz que parecen responder al tacto humano.

Aunque este fenómeno puede observarse en distintas partes del mundo, en Taiwán alcanza una intensidad y frecuencia especialmente notables en las costas de Lienchiang, lo que lo convierte en un destino imprescindible para amantes de la naturaleza y la fotografía nocturna.

Conscientes del creciente interés turístico, las autoridades locales han organizado una serie de visitas temáticas que se desarrollarán del 17 de abril hasta finales de junio. Estas excursiones permiten a los viajeros explorar las mejores zonas para observar el fenómeno, acompañados de guías expertos que explican tanto el origen científico como las leyendas locales asociadas a estas misteriosas luces marinas.