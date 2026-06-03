Estados Unidos lidera los viajes en camper de los españoles en verano

miércoles 03 de junio de 2026 , 09:30h

Este verano, los viajeros españoles vuelven a mirar hacia los grandes viajes por carretera, y Norteamérica se posiciona como el destino estrella para recorrer en camper. Según datos de CamperDays, la plataforma líder en alquiler de campers, Estados Unidos concentra el 24 % de las reservas realizadas por españoles para viajar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, seguido de Canadá (20 %) y Gran Bretaña (15 %).

El ranking refleja una clara apuesta por destinos que combinan naturaleza, libertad de movimiento y largas rutas panorámicas. En especial, Estados Unidos repunta como el país favorito del verano, recuperando protagonismo entre los viajeros españoles que buscan experiencias de road trip más largas y flexibles.

Dentro de Estados Unidos, Anchorage y San Francisco destacan como las ciudades más reservadas. Ambos destinos ofrecen experiencias muy diferentes, pero igualmente atractivas: desde los paisajes salvajes de Alaska y sus rutas entre parques naturales y glaciares, hasta la costa oeste californiana, uno de los itinerarios clásicos para viajar sobre ruedas.

En Canadá, Calgary se posiciona como la ciudad con mayor volumen de reservas, consolidándose como una de las puertas de entrada favoritas para descubrir las Montañas Rocosas, los parques nacionales y los grandes espacios naturales del país.

Por su parte, Gran Bretaña mantiene su atractivo entre los viajeros españoles, con Edimburgo como clara protagonista del verano, concentrando más del 90% de las reservas realizadas dentro del país. La capital escocesa continúa así la tendencia ya observada durante Semana Santa, consolidándose como uno de los destinos europeos favoritos para comenzar una ruta en camper.

“Cada verano vemos cómo crece el interés por los viajes en carretera que permiten recorrer grandes distancias con total libertad, marcando el propio ritmo del viaje”, señala Adriana Neves, Marketing Manager de CamperDays. “Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña reúnen muchos de los elementos que más valoran nuestros viajeros: naturaleza, paisajes espectaculares, flexibilidad y la posibilidad de combinar aventura, descanso y descubrimiento en un mismo viaje”.

Los datos de CamperDays confirman que el verano sigue siendo la temporada ideal para quienes buscan una forma diferente de viajar, con itinerarios personalizados y mayor conexión con el entorno. Viajar en camper permite adaptar cada etapa del recorrido a las necesidades del viajero, improvisar paradas, combinar entornos urbanos y naturales y disfrutar del trayecto como parte fundamental de la experiencia.