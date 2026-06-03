Italia presenta en Santiago el proyecto “Antichi Cammini d’Italia”

miércoles 03 de junio de 2026 , 09:45h

Italia presenta en Santiago de Compostela el proyecto “Antichi Cammini d’Italia” para impulsar el turismo sostenible

El proyecto “Antichi Cammini d’Italia” se ha presentado en Santiago de Compostela como una iniciativa estratégica para reforzar el posicionamiento de Italia como destino de referencia en el turismo lento, cultural y experiencial.

Impulsado por ENIT S.p.A. por encargo del Ministerio de Turi

smo italiano en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), el proyecto tiene como objetivo dar mayor visibilidad a los itinerarios culturales y religiosos del país, promoviendo una oferta turística más sostenible, digitalizada y distribuida a lo largo del territorio.

La iniciativa pone el foco en cinco grandes rutas de relevancia nacional e internacional que atraviesan la región del Lacio y conducen hasta Roma, consolidando a la capital italiana como destino simbólico de las grandes peregrinaciones europeas:

Vía Francígena

Romea Strata

Vía Romea Germánica

Vía de San Francisco

Camino de San Benito

Estos itinerarios buscan ofrecer alternativas a los flujos turísticos tradicionales, fomentando el descubrimiento de rutas menos masificadas y contribuyendo a la desestacionalización del turismo, así como a una experiencia más equilibrada del patrimonio cultural, espiritual y paisajístico italiano.

Turismo contemporáneo, digital y experiencial

“Antichi Cammini d’Italia” se concibe como una experiencia de turismo cultural y espiritual adaptada al viajero contemporáneo, en la que el camino se entiende como una vivencia multisensorial. La campaña reivindica la idea de que Italia no solo se contempla, sino que se recorre y se experimenta a través del ritmo del propio viaje.

El proyecto está dirigido tanto a peregrinos tradicionales como a viajeros interesados en la naturaleza, el bienestar, los pueblos y el patrimonio, integrando una estrategia de comunicación multicanal que combina contenidos digitales, material audiovisual, acciones editoriales y colaboraciones con creadores de contenido.

El portal oficial Italia.it actúa como eje central del proyecto, facilitando el acceso a información y la planificación de itinerarios tanto en mercados nacionales como internacionales.

Santiago de Compostela, punto de conexión entre caminos europeos

En el marco de esta estrategia internacional, Santiago de Compostela se convierte en escenario clave de la campaña promocional. Desde el 30 de mayo hasta el 13 de junio, la estación de tren de la ciudad —con una media de 354.200 viajeros mensuales— acoge una acción de comunicación exterior de gran formato.

La instalación se despliega en los principales puntos de tránsito de la terminal, incluyendo accesos, vestíbulos, ascensores y zonas de conexión con taxis, aparcamientos y servicios de movilidad. En total, la campaña suma 19 soportes en vinilo con una cobertura aproximada de 112 m².

Con esta acción, Santiago de Compostela se posiciona como un enclave simbólico entre los grandes caminos europeos, invitando a los viajeros a continuar su recorrido hacia Italia a través de rutas que combinan espiritualidad, cultura, naturaleza, innovación y sostenibilidad.