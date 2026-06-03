ITA Airways inaugura rutas estivales entre Roma, Málaga, Valencia y Marsella

miércoles 03 de junio de 2026 , 09:15h

ITA Airways ha estrenado sus nuevos vuelos estacionales desde Roma-Fiumicino a Málaga, Valencia y Marsella, lo que refuerza aún más su oferta veraniega en el Mediterráneo y amplía las posibilidades de viaje en la temporada de verano de 2026.

Los nuevos vuelos operarán desde hoy, 1 de junio, hasta el 30 de septiembre de 2026, con frecuencia diaria, y ofrecerán a los pasajeros conexiones directas a algunos de los destinos europeos más populares en verano, así como conexiones cómodas y eficientes con la red nacional e internacional de la compañía a través de Roma Fiumicino, su principal aeropuerto de distribución.

Hoy se ha celebrado el lanzamiento de las nuevas rutas estacionales con tres ceremonias inaugurales en los aeropuertos de Málaga, Valencia y Marsella, a las que han asistido representantes institucionales, autoridades aeroportuarias y los equipos comerciales de la aerolínea.

«Es un gran placer anunciar el lanzamiento de nuevos vuelos estacionales a Málaga, Valencia y Marsella», declaró Emiliana Limosani, Chief Commercial, Network & Incentive Management Officer de ITA Airways. «Estas nuevas rutas refuerzan la oferta de ITA Airways para el verano de 2026 hacia algunos de los destinos turísticos más solicitados de la temporada, ampliando las oportunidades de viaje para nuestros pasajeros y potenciando aún más el papel estratégico de Roma Fiumicino, nuestro aeropuerto de distribución».

Durante la actual temporada de verano, ITA Airways confirma además su fuerte orientación hacia el Mediterráneo con nuevas rutas estacionales a Miconos, Alicante y Trapani, así como con un aumento de las frecuencias a Brindisi, Lampedusa, Pantelleria, Palma de Mallorca y Niza. También se han reforzado las conexiones con Túnez, lo que confirma la importancia de esta zona en la estrategia de la compañía.

En la red nacional, también se han puesto en marcha las conexiones estacionales Olbia-Turín y Olbia-Génova, pensadas para favorecer una movilidad cada vez más fluida y generalizada en toda Italia.

Entre las principales novedades de la temporada de verano de 2026 destacamos la puesta en marcha de la ruta Roma- Fiumicino–Londres Heathrow, con dos frecuencias diarias, así como la apertura del nuevo vuelo directo Roma–Houston, la primera conexión sin escalas entre ambos aeropuertos. De junio a septiembre la ruta a Houston pasará a ofrecer cinco frecuencias semanales lo que consolida aún más la presencia de la aerolínea en el mercado norteamericano, estratégico para el desarrollo de la red intercontinental de ITA Airways.

En lo que respecta a Asia, ITA Airways sigue invirtiendo en conexiones con este continente, con un refuerzo en el mes de agosto del vuelo Roma-Bangkok, que pasará a tener cinco frecuencias semanales, y del vuelo Roma-Delhi que pasará a ser diario, respondiendo así a la creciente demanda de viajes de larga distancia hacia destinos de gran interés turístico y cultural.