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Retiro de yoga organizado para mujeres en el Blanco Hotel Formentera
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Retiro de yoga organizado para mujeres en el Blanco Hotel Formentera

Un retiro de cuatro días dirigido a mujeres que desean reconectar con su energía yin y su naturaleza cíclica en el entorno mágico de la isla de Formentera.

Blanco Hotel Formentera celebra la primavera con un retiro dirigido a mujeres que desean reconectar con su naturaleza más profunda: su energía yin.

The Yin Woman Retreat propone una invitación a salir del modo exigente del hacer (el yang) para volver a escuchar el ritmo propio, honrar los ciclos del cuerpo y recuperar la conexión con la sabiduría interna.

“Cuando habitas tu yin (tu capacidad de recibir, sentir, nutrirte y pausar), el yang deja de ser una lucha. Empiezas a moverte por la vida con más claridad, suavidad y eficiencia.

Menos esfuerzo. Más coherencia. Más placer”, explica Valentina Llorens, cofundadora de Chandra Community, a cargo del retiro.

A través del yin yoga y otras prácticas mindfulness, ayurveda, nutrición consciente, descanso profundo y rituales de presencia, The Yin Woman Retreat ayudará en el camino de aprender a escuchar el cuerpo y sentir qué necesita en cada momento: cuándo activar, cuándo sostener y cuándo descansar. Un espacio para bajar el ritmo, volver al cuerpo y recordar que vivir alineada con la naturaleza puede ser más fácil de lo que creemos.

El programa

El retiro, de cuatro días y tres noches, se celebrará del 7 al 10 de mayo. El programa incluye sesiones diarias de meditación y yoga al amanecer, combinando los estilos yin yoga, hatha vinyasa yoga y yoga sup. Para activar la creatividad y la vida interior, habrá un taller de vida cíclica femenina, un taller de ayurveda y un taller de cerámica. También incluye actividades al aire libre y tres noches en Blanco Hotel Formentera (4 estrellas superior) con desayuno e instalaciones wellness interiores y exteriores a disposición de las participantes.

El destino

Blanco Hotel Formentera se encuentra en una ubicación privilegiada, junto a las calas de Es Pujols, y ofrece un acceso rápido, ya sea a pie, coche, moto o bicicleta, a lugares con encanto y de interés natural. Parte del portfolio de Paya Hotels, grupo hotelero local, se trata de un destino exclusivo donde disfrutar de este paraíso mediterráneo con todas las comodidades y confort. El hotel cuenta con habitaciones amplias y diáfanas con balcón y suites con piscina privada o jacuzzi exterior, gimnasio 24/7, yoga deck en el bosque, beauty room y sala de masajes, piscina con pool-bar y jardines mediterráneos. La oferta se completa con el delicioso restaurante Carmen, donde se ofrecen almuerzos y cenas a la carta de sabores mediterráneos.

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