Tokio: más allá del lujo urbano, hoteles con aguas termales

miércoles 03 de junio de 2026 , 09:45h

Tokio es una metrópolis vibrante donde la innovación y la tradición conviven en perfecta armonía. Entre rascacielos, barrios históricos y una oferta cultural inagotable, la capital japonesa también esconde uno de sus mayores tesoros: los onsen, las aguas termales naturales que forman parte esencial de la cultura del país.

Japón, país de origen volcánico, cuenta con más de 2.900 zonas termales, muchas de ellas en entornos rurales. Sin embargo, lo que pocos viajeros saben es que Tokio también alberga hoteles urbanos con aguas termales naturales, ofreciendo una experiencia de relax y bienestar sin salir de la ciudad.

En este reportaje presentamos una selección de hoteles que combinan diseño, hospitalidad japonesa y el poder terapéutico de las aguas termales, convirtiendo la estancia en una experiencia sensorial completa.

WAYPOINT TSUKIJI TOKYO: diseño urbano y confort sostenible

Inaugurado el 1 de abril, WAYPOINT TSUKIJI TOKYO es un hotel de estilo apartamento situado a un minuto de la estación de Tsukiji y a pocos minutos de Ginza. Con 52 habitaciones, algunas con capacidad para hasta seis personas, el establecimiento está pensado tanto para estancias cortas como prolongadas.

Las habitaciones incorporan cocina americana y lavadora-secadora, además de un diseño basado en materiales sostenibles, principalmente madera, que aporta una atmósfera cálida en pleno entorno urbano. El hotel cuenta además con personal bilingüe, facilitando la estancia a viajeros internacionales.

ON SEN EN TOKIO: hoteles con aguas termales naturales en la ciudad

Más allá de su imagen futurista, Tokio también ofrece auténticos refugios de bienestar gracias a sus hoteles con aguas termales naturales. A continuación, una selección de algunos de los más destacados:

HOSHINOYA Tokyo: lujo tradicional en altura

A solo 10 minutos de la estación de Tokio, HOSHINOYA Tokyo es un ryokan vertical que combina tradición japonesa y diseño contemporáneo. Sus 84 habitaciones están inspiradas en el estilo japonés clásico, con tatamis y espacios minimalistas.

El hotel ofrece experiencias culturales como ceremonias del té o prácticas de esgrima japonesa, además de baños termales naturales extraídos de 1.500 metros de profundidad. Su spa incluye baños interiores y exteriores en un entorno de calma absoluta en pleno centro urbano.

Villa Fontaine Haneda: onsen con vistas al Monte Fuji

Con conexión directa al Aeropuerto de Haneda, los hoteles Villa Fontaine Grand y Premier Haneda Airport ofrecen uno de los complejos de aguas termales más espectaculares de Tokio.

Su onsen, “Izumi Tenku no Yu”, permite disfrutar de baños al aire libre con vistas al Monte Fuji y a los aviones despegando. Abierto también a visitantes externos, combina relax, sauna y gastronomía en un entorno único.

Auberge TOKITO: exclusividad y alta gastronomía

Ubicado en la zona de Tama, Auberge TOKITO ofrece una experiencia de lujo íntima con solo cuatro habitaciones de más de 100 m², cada una con baño termal privado.

El establecimiento, reconocido con una Llave Michelin, combina alta cocina japonesa con un entorno natural privilegiado, ofreciendo una estancia completamente personalizada.

SORANO HOTEL: bienestar frente a la naturaleza

En Tachikawa, junto al parque Showa Kinen, SORANO HOTEL está concebido como un espacio de bienestar integral. Sus habitaciones amplias con vistas al parque se complementan con una piscina infinita de 60 metros y spa con agua termal natural.

El hotel ofrece programas de bienestar, fitness y tratamientos de spa, creando una experiencia centrada en la salud física y mental.

KAMENOI HOTEL OME: naturaleza a una hora de Tokio

A poco más de una hora del centro de la ciudad, KAMENOI HOTEL OME se encuentra en la zona natural de Okutama. Sus baños termales permiten contemplar el río Tama y los paisajes estacionales.

Sus aguas alcalinas, conocidas por sus propiedades cosméticas, convierten la estancia en una experiencia de relax en plena naturaleza, ideal para desconectar del ritmo urbano.

Onyado Nono Asakusa: tradición japonesa en el corazón de Tokio

En pleno barrio de Asakusa, Onyado Nono Asakusa ofrece una experiencia totalmente japonesa con suelos de tatami y baños con “kuroyu”, una singular agua termal oscura rica en minerales.

El hotel combina tradición, arte local y bienestar, ofreciendo incluso servicios como helados y bebidas tras el baño para completar la experiencia.

El valor cultural de los onsen

En Japón, algunos onsen pueden restringir el acceso a personas con tatuajes, aunque cada vez más establecimientos permiten su uso mediante el empleo de pegatinas especiales disponibles en farmacias y tiendas.

Tokio demuestra así que el bienestar no es exclusivo de entornos rurales: también puede encontrarse en pleno corazón urbano, donde los hoteles con aguas termales ofrecen una forma única de vivir la ciudad desde la calma, la tradición y la experiencia sensorial.