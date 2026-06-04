OPPO impulsa la cultura futbolística en la final de la UEFA Champions League con su tecnología

jueves 04 de junio de 2026 , 08:15h

La final de la UEFA Champions League 2025/26 ha terminado de forma espectacular en Budapest (Hungría) con la victoria de Paris Saint-Germain. Como Partner oficial de smartphones de la UEFA Champions League durante cuatro años consecutivos, la compañía tecnológica global OPPO se ha unido a las celebraciones para el final de otra temporada llena de acción y marcada por el desarrollo y la cultura futbolística a nivel mundial de la mano de la tecnología.

Con su avanzada tecnología de cámaras y la filosofía ‘Make Your Moment’, OPPO ha permitido a millones de aficionados al fútbol en todo el mundo capturar los momentos más destacados y registrar los momentos decisivos tanto dentro como fuera del estadio durante esta temporada, inspirando a todos a tomar su foto con OPPO.

El teleobjetivo y la IA llevan la visualización de partidos a una nueva liga

En el evento de Budapest, OPPO presentó su última tecnología de cámaras teleobjetivo e innovaciones en IA en una exposición inmersiva que presenta la última serie insignia Find X—incluyendo el recién lanzado OPPO Find X9 Ultra— junto a la serie plegable Find N y la serie Reno.

Equipado con un zoom teleobjetivo óptico de 10x propulsado por Hasselblad, el OPPO Find X9 Ultra permite a los aficionados capturar momentos detallados en estadios con una claridad notable, incluso desde los niveles superiores, mientras que la grabación de vídeo ultra nítida en 8K y las avanzadas capacidades de imagen por IA hacen más fácil que nunca la captura de momentos decisivos del partido, incluidos los disparos decisivos, como si estuvieran en la campo. A través del ecosistema integral de imagen de extremo a extremo, los usuarios de OPPO Find X9 Ultra también pueden compartir material audiovisual con una calidad de imagen cercana a la original en todas las plataformas sociales de forma instantánea. Desde captura en alta resolución, edición inteligente hasta compartir sin pérdidas, OPPO hace que sea sencillo‘Take Your Shot and Make Your Moment’.

Impulsando el desarrollo global del fútbol y encendiendo la pasión en todo el mundo

Más allá del campo, OPPO sigue apoyando el desarrollo del fútbol mediante programas de innovación y colaboraciones, utilizando sus avanzadas capacidades de imagen para smartphones para ayudar a los aficionados de todo el mundo a capturar momentos icónicos de los partidos y compartir la pasión y la emoción del juego. En colaboración con Discovery, OPPO ha producido un cortometraje de la UEFA Champions League que muestra el poder emocional del fútbol contado a través de historias reales de aficionados, utilizando la tecnología de imagen de OPPO para llevar el espíritu del juego a audiencias de todo el mundo.

Además, durante el último año, OPPO también ha lanzado una serie de alianzas e iniciativas comunitarias en fútbol alrededor del mundo. En Indonesia, OPPO se convirtió en el socio oficial para smartphones de la BRI Super League para la temporada 2025–2027, apoyando el desarrollo continuo del fútbol en el país. Mientras tanto, en México, como patrocinador oficial del club de fútbol Gambeta FC, OPPO apoyó la academia juvenil del club mediante donaciones de equipamiento, programas de becas, organización de torneos, iniciativas de desarrollo de talento y recursos para entrenadores profesionales. A través de estos esfuerzos, OPPO ayuda a jugadores de diferentes edades a desarrollar su talento y perseguir sus sueños de convertirse en jugadores profesionales, mientras continúa apoyando e inspirando una pasión compartida por el fútbol en comunidades de todo el mundo.

En mayo de 2026, OPPO Colombia anunció al futbolista Luis Díaz como su embajador oficial de la marca. Como parte de la colaboración, OPPO se asoció con la Fundación Luis Díaz para lanzar la iniciativa de responsabilidad social "Lucho por Colombia". El programa ofrece dispositivos conectados inteligentes y apoyo a centros de formación en habilidades digitales en toda la región de La Guajira, en Colombia, ayudando a ampliar el acceso a la educación digital en las comunidades locales. A través de colaboraciones con la estrella del fútbol, junto con otras iniciativas de bienestar público y la continua innovación de productos, OPPO sigue fortaleciendo su conexión con las comunidades locales y expandiendo aún más su presencia en América Latina bajo su compromiso a largo plazo con el mercado.

Más allá de estas iniciativas sociales y de bienestar comunitario, OPPO también ha lanzado varios eventos temáticos de fútbol que acercan a la marca y a los aficionados de todo el mundo gracias a una pasión compartida por el fútbol. En vísperas de la final de la UEFA Champions League, OPPO invitó a las leyendas del fútbol Theo Walcott y Claude Makélélé a un partido amistoso 5 contra 5 en Budapest, donde las leyendas compartieron habilidades, experiencias profesionales y compartieron sus perspectivas sobre el juego con los aficionados. Los momentos clave a lo largo del combate fueron capturados con el smartphone insignia de OPPO, el nuevo OPPO Find X9 Ultra, logrando que cada pase, e interacción fuese registrado con todo detalle gracias a las avanzadas capacidades de imagen del dispositivo.

Inspirando a jóvenes creadores y promoviendo la cultura del fútbol

Antes de la final, OPPO se asoció con Discovery Channel para lanzar el Filmmaker Accelerator Program. Una iniciativa que, con la ayuda de Discovery, anima a los creadores aspirantes a capturar historias diversas utilizando la tecnología de imagen de OPPO, apoyando de esta manera a jóvenes creadores en todo el mundo.

Con la cultura futbolística como uno de los temas centrales del programa, OPPO no solo empodera a la próxima generación de creadores con una plataforma de expresión, sino que también enriquece historias sobre la cultura futbolística a través de estas diversas perspectivas, llevando el espíritu del fútbol más allá de fronteras para conectar con públicos más amplios en todo el mundo. Además, como parte del programa, se estrenará mundialmente un documental especial que explora la cultura futbolística a finales de junio de 2026.

Tras otra sensacional temporada de la UEFA Champions League, OPPO espera seguir utilizando su innovación líder mundial para ofrecer a los aficionados al fútbol de todo el mundo una tecnología más potente y fácil de usar, que permita a todos ‘Create Your Moment’ capturando los mejores momentos del futbol tanto dentro como fuera del campo. Mientras tanto, OPPO seguirá profundizando sus alianzas a largo plazo con instituciones futbolísticas globales, promoviendo nuevas formas de expresar y compartir la cultura futbolística mientras lleva el juego al siguiente nivel en todo el mundo.