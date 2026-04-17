Los Cabos revela su lado más cultural entre historia y tradición

viernes 17 de abril de 2026 , 09:30h

Viajar es, cada vez más, una forma de conectar con historias, tradiciones y formas de vida que van más allá del destino en sí. Ya no se trata solo de descubrir nuevos paisajes, sino de sumergirse en otras culturas y vivir experiencias con significado. De hecho, según el Anuario de Estadísticas Culturales 2025 del Ministerio de Cultura, en 2024 se registraron más de 38 millones de viajes vinculados a la cultura, con un gasto asociado superior a los 38.400 millones de euros, lo que refleja el creciente interés de los españoles por este tipo de experiencias. Aunque ciudades como Roma, Berlín o Londres suelen ser referentes en este ámbito, destinos como México ofrecen una propuesta diferente, donde cultura, historia y naturaleza se combinan en un mismo viaje.

En este contexto, Los Cabos sorprende por su lado más cultural. Más allá de sus playas y resorts, la región mantiene vivas tradiciones locales que se reflejan en su artesanía, su gastronomía, sus festividades y en la vida cotidiana de sus ciudades. Desde pequeñas comunidades donde se conservan oficios tradicionales hasta celebraciones que ponen en valor la identidad de Baja California Sur, todo ello acompañado por el llamado espíritu choyero, que define el carácter acogedor y la identidad propia de la región.

Atrévete a sumergirte en la rica herencia cultural de Los Cabos

Los habitantes de Baja California Sur son conocidos como “choyeros”, un término que hace referencia a las choyas, los característicos cactus que forman parte del paisaje de la región. Esta identidad local hunde sus raíces en la historia de los antiguos pericúes, uno de los pueblos originarios de la zona, cuyo legado sigue presente hoy en las tradiciones, la vida cotidiana y la forma de entender el entorno.

El origen de lugares como San José del Cabo también refleja esa mezcla de historia y cultura. Fundado en 1730 como misión jesuita —la Misión San José del Cabo Añuití—, este enclave fue uno de los asentamientos más relevantes del sur de la península. Hoy, espacios como la plaza Antonio Mijares conservan esa memoria histórica y se han convertido en puntos clave para entender la evolución del destino.

Esta riqueza cultural se percibe especialmente en ciudades como La Paz, donde sus calles, murales y grafitis cuentan historias ligadas al mar y a su pasado. Un lugar donde las comunidades mantienen vivas sus tradiciones y donde la cultura forma parte del día a día, ofreciendo al viajero una forma cercana y auténtica de descubrir el destino.

Los Cabos, un destino donde la cultura se vive todo el año

Los Cabos es mucho más que un destino de sol y playa. Aquí, la cultura convive de forma natural con el mar, dando lugar a un entorno creativo y dinámico en el que el arte, la música, el cine y las tradiciones locales se mezclan con influencias contemporáneas.

Esta riqueza se refleja en una agenda de eventos que da vida al destino durante todo el año. Destaca el Festival de Jazz de San José del Cabo, que convierte la ciudad en un escenario al aire libre donde los ritmos latinos y contemporáneos llenan sus calles, así como el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, una cita consolidada que conecta la industria audiovisual de México, Estados Unidos y Canadá y reúne a cineastas y amantes del cine en un entorno único.

Además, entre noviembre y junio, el Distrito del Arte de San José del Cabo cobra especial protagonismo con el Art Walk, una cita semanal que invita a recorrer galerías, estudios y espacios creativos cada jueves por la noche. Un plan perfecto para descubrir el talento local y acercarse al arte y la artesanía de una forma cercana y accesible.