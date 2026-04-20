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Colisión, el nuevo proyecto fotográfico de Álvaro Gracia, en el Hotel Thompson Madrid
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Colisión, el nuevo proyecto fotográfico de Álvaro Gracia, en el Hotel Thompson Madrid

lunes 20 de abril de 2026, 08:00h

El Hotel Thompson Madrid vuelve a abrir sus puertas al arte con la llegada de ‘Colisión’, el nuevo proyecto fotográfico del creativo y fotógrafo Álvaro Gracia, una propuesta visual que explora la fragilidad de los vínculos afectivos a través de una mirada íntima y profundamente emocional.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 4 de mayo, se presenta como un nuevo plan cultural en el centro de la capital, integrándose en la apuesta del hotel por acoger propuestas creativas contemporáneas y generar espacios de encuentro entre arte, cultura y ciudad.

Como su propio nombre indica, ‘Colisión’ significa un choque entre cuerpos, y la muestra se construye a partir de una serie de imágenes que indagan en el amor, el deseo y la pérdida. El proyecto plantea una narrativa emocional que oscila entre la atracción y el rechazo, la conexión y la desconexión, la presencia y la ausencia, invitando al espectador a adentrarse en un universo donde lo afectivo se convierte en lenguaje visual.

En este recorrido, las flores actúan como metáfora central de los estados emocionales: su belleza efímera, su transformación y su deterioro reflejan la naturaleza cambiante de las relaciones y la forma en que estas inciden sobre el individuo. A través de esta mirada, Gracia plantea el amor como una fuerza ambivalente, capaz de crear y destruir, donde en el propio choque, entre cuerpos, emociones e identidades, surge también la posibilidad de transformación y renacer.

Fotógrafo reconocido en el ámbito de la moda y el arte contemporáneo, Álvaro Gracia desarrolla una obra que se mueve entre lo estético y lo conceptual, construyendo imágenes de gran carga simbólica que abordan la identidad, la emoción y la experiencia desde una perspectiva íntima. Su trabajo, influenciado por una exploración personal y autobiográfica, invita a un viaje sensorial donde la sutileza y la delicadeza conviven.

En el desarrollo de ‘Colision’, el artista ha contado con el acompañamiento curatorial de Jhonson Camilo, con quien ha trabajado estrechamente a lo largo de todo el proceso. Su participación ha sido clave en la materialización del proyecto, aportando una mirada decisiva en aspectos como la materialidad, el diseño expositivo y la selección de algunas de las piezas.

Con esta nueva exposición, Thompson Madrid reafirma su compromiso con la creación contemporánea, consolidándose como un espacio donde el arte dialoga con la experiencia y el pulso cultural de la ciudad.

Sobre Álvaro Gracia:

Álvaro Gracia es un fotógrafo de moda y artista visual que utiliza una mirada precisa para dotar a cada imagen de profundidad emocional y matices, construyendo atmósferas casi oníricas que invitan al espectador a adentrarse en un recorrido íntimo por su imaginario. Actualmente entre Madrid y Paris colabora en cabeceras como Vogue y Harpers Bazaar, se inspira en temas como la nostalgia, la fragilidad y la melancolía. Su obra nace de experiencias personales, especialmente de su infancia: “Mi trabajo está profundamente influenciado por mi niñez. De pequeño, fui señalado por ser demasiado sensible y vulnerable — cualidades que no se consideraban aceptables en un niño.” Lo que en su momento fue cuestionado, con el tiempo se ha transformado en el núcleo de su lenguaje visual y en una forma propia de entender la belleza.

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