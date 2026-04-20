Ewa Dziarnowska llega a Réplika Teatro con This Resting, Patinete, una pieza de baile seductora

lunes 20 de abril de 2026 , 08:15h

Ewa Dziarnowska

This resting, patience

2 - 3 mayo - ESTRENO EN ESPAÑA

Una producción de Ewa Dziarnowska en coproducción con Sophiensæle. El 33º Tanztage Berlin es una producción de Sophiensæle. Financiado por el Departamento del Senado para la Cultura y la Cohesión Social y el Fondo Cultural de la Capital (HKF). Con el apoyo de Tanzfabrik Berlin e. V. y Theaterhaus Berlin Mitte.

La visita de la obra This resting, patience a Réplika Teatro está cofinanciada por el Instytut Adam Mickiewicz de Polonia y cuenta con la colaboración del Instituto Polaco de Cultura y Goethe-Institut Madrid.

Estreno en España de la bailarina y coreógrafa polaca afincada en Berlín Ewa Dziarnowska, uno de los nuevos nombres de la danza contemporánea europea que llega por primera vez a Réplika Teatro para presentar su última obra This resting, patience, una pieza duracional que ha podido verse en centros y festivales como el Tanztage Festival de Sophiensaele de Berlín, el Rakete Festival de la Tanzquartier de Viena, el Mind Eater Fest de Oslo, la Berlin Art Week, el Backslash Festival del Gessnerallee de Zurich, el What You See Festival de Utrecht, el International Dance Festival del Múnich o el Santarcangelo Festival italiano. Una pieza que explora la sensualidad, la desnudez y la danza como prácticas relacionales y accesibles que cuestionan la pasividad de la instalación y la noción tradicional de la performance para proponer un presente continuo, tierno y atento.

En parte repositorio fantasmal de sensualidad no consumada, en parte desvanecimiento cinético de carácter instalativo, en parte (strip)tease somático, This resting, patience aborda la atracción, la objetificación voluntaria, la proximidad y la estética de la desnudez. Empleando un formato experimental, cuestiona la pasividad de la instalación y la delimitación temporal y la resolución dramatúrgica de la performance, alejándose de la tradición de contemplar la danza como un espectáculo alienado para poner en primer plano su sociabilidad inmanente. En su devoción al cuerpo, This resting, patience propone la sensualidad y la danza como tecnologías atemporales y democráticamente accesibles para deshacer el mundo y proyectar el presente continuo hacia un futuro que perdura: esencialmente tierno, enamorado, atento.

En parte repositorio fantasmal de sensualidad no consumada, en parte desvanecimiento cinético de carácter instalativo, en parte (strip)tease somático, This resting, patience aborda la atracción, la objetificación voluntaria, la proximidad y la estética de la desnudez. Empleando un formato experimental, cuestiona la pasividad de la instalación y la delimitación temporal y la resolución dramatúrgica de la performance, alejándose de la tradición de contemplar la danza como un espectáculo alienado para poner en primer plano su sociabilidad inmanente. En su devoción al cuerpo, This resting, patience propone la sensualidad y la danza como tecnologías atemporales y democráticamente accesibles para deshacer el mundo y proyectar el presente continuo hacia un futuro que perdura: esencialmente tierno, enamorado, atento.