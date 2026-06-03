ME Málaga abre sus puertas como nuevo icono del lujo urbano en la Costa del Sol

miércoles 03 de junio de 2026 , 08:45h

La nueva apuesta de ME by Meliá celebra su inauguración oficial con una exclusiva velada que reunió a cerca de 200 invitados y refuerza el posicionamiento de Málaga como destino internacional de cultura, diseño y estilo de vida.

La ciudad de Málaga suma un nuevo referente hotelero con la apertura oficial de ME Málaga, la última incorporación de ME by Meliá, la marca más vanguardista de Meliá Hotels International. El hotel celebró su inauguración con una exclusiva velada que congregó a cerca de 200 invitados del ámbito institucional, turístico, empresarial y creativo, consolidando su llegada como uno de los acontecimientos más destacados del año en la escena hotelera de la ciudad.

Entre los asistentes destacaron personalidades como Eugenia Osborne, Paula Ordobás y Macarena Gómez, junto a representantes de las principales instituciones andaluzas. El acto contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; y Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

La apertura de ME Málaga llega en un momento de extraordinario dinamismo para la capital de la Costa del Sol, convertida en uno de los destinos urbanos con mayor proyección internacional gracias a su creciente oferta cultural, gastronómica y de ocio.

Una inauguración inspirada en el arte de llegar

Bajo el concepto creativo "The Art of Arrival", la inauguración fue concebida como una experiencia inmersiva donde arte, diseño, gastronomía y música se integraron para reflejar la esencia del nuevo hotel.

El espectacular rooftop del establecimiento, con vistas privilegiadas al centro histórico, se convirtió en el escenario principal de la celebración. La puesta de sol, la piscina infinity, la iluminación artística y una cuidada selección musical marcaron el ritmo de una noche diseñada para mostrar el carácter social y cosmopolita que definirá la experiencia ME Málaga.

La propuesta gastronómica estuvo a cargo del reconocido grupo Cañitas Maite, liderado por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo, que trasladó al rooftop una selección de sus creaciones más emblemáticas. La experiencia se completó con la sesión musical del DJ Javier de Miguel y una elegante intervención floral diseñada por Virginia González.

Un hotel donde arquitectura, arte y estilo de vida dialogan

Ubicado en pleno centro histórico, ME Málaga ha sido diseñado por el estudio ASAH, que reinterpreta la arquitectura andaluza desde una perspectiva contemporánea. La luz natural, los materiales nobles y la integración con el entorno urbano definen un proyecto que busca conectar con la identidad cultural de la ciudad.

El hotel alberga una destacada colección artística que incluye obras originales de Pablo Picasso y Joan Miró, junto a intervenciones contemporáneas como el mural de Marina Anaya o los techos artísticos creados por Rafa García.

Sus instalaciones incluyen 128 habitaciones, 14 junior suites y 8 suites, concebidas como refugios urbanos donde el diseño, el confort y la conexión con la ciudad se convierten en protagonistas.

Una propuesta gastronómica con sello propio

La oferta culinaria constituye uno de los pilares del proyecto y se desarrolla en colaboración con el grupo Cañitas Maite a través de diferentes espacios:

Cañitas Maite Rooftop, el restaurante insignia del hotel, donde tradición y vanguardia se unen en propuestas como sus célebres croquetas de jamón o el carabinero a la parrilla con sabayón de manteca de orza.

Eñe Lobby Bar, un espacio informal y creativo que reinterpreta clásicos de la gastronomía española con propuestas para compartir como el donut de rabo de toro o una innovadora versión del bocadillo de calamares.

Pool Bar, concebido como punto de encuentro para disfrutar de cócteles y gastronomía ligera junto a la piscina.

Un nuevo referente para la Málaga del futuro

La apertura de ME Málaga se enmarca en el proceso de transformación y crecimiento que vive la ciudad, cada vez más consolidada como destino de referencia para el turismo urbano y cultural en Europa.

Impulsado con el apoyo de los fondos FEDER y respaldado por diversas instituciones nacionales y europeas, el proyecto representa una importante apuesta por la regeneración urbana y la creación de experiencias de alto valor añadido en el centro histórico.

Con esta inauguración, ME Málaga inicia su trayectoria como un nuevo punto de encuentro para viajeros y residentes, un espacio donde la arquitectura, el arte, la gastronomía y la vida social se integran para ofrecer una visión contemporánea del lujo en el corazón de la Costa del Sol.