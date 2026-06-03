Panamá será sede del XI Congreso Internacional de la Lengua Española en 2028

miércoles 03 de junio de 2026 , 08:30h

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, han firmado en la capital del país centroamericano el acuerdo por el que se establece que el XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se realizará en Panamá en 2028.

Será la segunda vez que el país organice la gran cita del español, tras la sexta edición de 2013.

El director del Instituto Cervantes ha recordado que la institución fue la que puso en marcha los congresos de la lengua en 1997 teniendo conciencia «de lo que significa la cultura y la lengua en nuestra sociedad» y ha recordado que en España «somos el 9% de los hablantes de español y hace el ridículo aquel que en nombre de ese 9% quiere ser el emperador de los 500 millones de hablantes de nuestro idioma».

El acto de firma ha sido inaugurado por el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Guevara Mann, que ha confesado que la celebración del CILE en su país «es la culminación de un anhelo que sembramos con determinación en el año 2025», y se ha congratulado de que la propuesta haya recibido el apoyo unánime de ASALE, la RAE y «el prestigioso Instituto Cervantes», concluyendo su intervención con un quasi lema: «Panamá vibra, cuida y enriquece el idioma castellano desde el corazón de las Américas».

«Será una celebración digna de nuestra lengua»

Luis García Montero se ha comprometido a poner en marcha, «entre este año y el que viene», este gran encuentro con la Academia de la Lengua Panameña «para que sea una celebración digna de nuestra lengua y digna de este país». Y ha revelado, para terminar, que aunque él no podrá asistir como director del Instituto Cervantes «porque en 2027 prepararé mi jubilación y volveré a mi cátedra en la Universidad de Granada», sí participará, «si me invitan», en el congreso «aunque sea como poeta».

Con ese mismo tono optimista ha continuado Lucy Molinar, declarando que la elección de Panamá «la soñamos, la deseamos y tuvimos la suerte de contar con aliados para hacerla realidad» y que el país tendrá el reto de hacer de este encuentro «un punto de inflexión en lo que somos para pensar en lo que queremos ser».

El acuerdo firmado fija los compromisos de colaboración que regirán la organización y la celebración del Congreso en 2028 en las fechas que se concreten el Instituto Cervantes y el país anfitrión, con el consenso de la Real Academia Española (RAE) y ASALE (Asociación de Academias de Lengua Española).

Además del presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, también han estado presentes en el escritor y premio Cervantes Sergio Ramírez, la escritora Gioconda Belli, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios y varios académicos.

Elección de la sede

La designación de las sedes de los Congresos Internacionales de la Lengua Española (CILE) se consensúan entre el Instituto Cervantes y la RAE tras una evaluación de las candidaturas presentadas a ambas instituciones y al Gobierno de España, tal y como indica el punto 5 de las Directrices Básicas para la Organización de los Congresos de la Lengua Española, firmadas en mayo de 2014.

En este sentido, los países aspirantes a convertirse en sede de un Congreso Internacional de la Lengua Española deben formalizar oficialmente su candidatura mediante una comunicación oficial de su gobierno al Gobierno de España y a las instituciones organizadoras (el Instituto Cervantes y la RAE —corresponde a esta la presidencia de la ASALE—), que deciden de acuerdo con las circunstancias del momento.

Tras la celebración del Congreso de la Lengua en Arequipa el pasado 2025, la ciudad de Panamá se postuló como sede del siguiente encuentro, siendo aceptada su candidatura.

Los Congresos Internacionales de la Lengua se celebran con periodicidad trienal en países de la comunidad hispanohablante, constituyendo foros para reflexionar sobre problemas y retos del español. Estos encuentros cuentan habitualmente con la presencia del Rey y están respaldados por el Gobierno de España y el país anfitrión, sumado a la colaboración y participación de instituciones académicas y culturales.

Ediciones anteriores

Así, el XI Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por el Instituto Cervantes y a Real Academia Española, continuará las tareas de los celebrados en Zacatecas (México, 1997), Valladolid (España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Santiago de Chile (Chile, 2010), Ciudad de Panamá (Panamá, 2013), San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico, 2016), Córdoba (Argentina, 2019), Cádiz (España, 2023) y Arequipa (Perú, 2025).