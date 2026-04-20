El turismo en Israel inicia su reactivación con la apertura de espacios clave

lunes 20 de abril de 2026 , 09:45h

El sector turístico de Israel inicia una nueva etapa de reactivación con la reapertura progresiva de sus principales atractivos. Parques nacionales, reservas naturales, museos, centros culturales y espacios de ocio vuelven a recibir visitantes, marcando un impulso clave para la recuperación del turismo en el país.

La Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel ha reanudado las actividades en numerosas zonas naturales, incluyendo parques, playas y reservas. Esta reapertura se está llevando a cabo de forma gradual, y algunos enclaves requieren reserva previa a través de su sistema oficial.

Entre los espacios naturales y patrimoniales ya accesibles destacan enclaves emblemáticos como Masada, Ein Gedi, Ein Avdat, Herodium, Tel Megiddo y Qasr al-Yahud, junto a playas como Playa Bet Yanai, Palmahim y Ashkelon.

Reactivación aérea

El tráfico aéreo internacional también comienza a normalizarse en el Aeropuerto Ben Gurión, con la reanudación progresiva de rutas por parte de varias aerolíneas:

12 de abril: VBB (operada por Blue Bird Airways)

14 de abril: Tus Airways

15 de abril: Etihad Airways, Ethiopian Airlines y Smartwings

16 de abril: Hainan Airlines

17 de abril: Red Wings Airlines, Georgian Airways y FlyOne

Jerusalén: patrimonio, cultura y espiritualidad

En Jerusalén, los principales lugares sagrados de la Ciudad Vieja ya están abiertos al público, entre ellos la Iglesia del Santo Sepulcro, el Muro Occidental y el Monte del Templo.

La oferta cultural también recupera su pulso con la apertura de instituciones clave como el Museo de Israel, que alberga importantes colecciones de arte, arqueología y cultura; Yad Vashem, centro mundial de conmemoración e investigación; y la Torre de David, ubicada en la antigua ciudadela.

Completan la oferta el Museo de las Tierras Bíblicas de Jerusalén, la Ciudad de David —donde se puede recorrer el histórico Camino de Peregrinación— y la Biblioteca Nacional de Israel, que conserva valiosos archivos y manuscritos.

Tel Aviv: arte contemporáneo y creatividad

En Tel Aviv, la escena cultural también retoma su actividad. El Museo de Arte de Tel Aviv reabre sus puertas el 17 de abril con su destacada colección de arte moderno y contemporáneo.

Por su parte, el Museo Eretz Israel volverá a recibir visitantes el 20 de abril coincidiendo con la celebración de la tercera edición de la Bienal de Artesanía y Diseño de Tel Aviv 2026. También permanece abierto ANU Museo del Pueblo Judío, dedicado a la historia y cultura del pueblo judío a nivel global.