Isla Catalina estrenará instalaciones mejoradas para pasajeros de cruceros en La Romana

Los pasajeros de MSC Cruceros y Explora Journeys que embarquen desde La Romana, en la República Dominicana, podrán disfrutar de un día mejorado en Isla Catalina, con instalaciones renovadas y una experiencia de playa más fluida en uno de los entornos naturales más pintorescos del país, gracias a una nueva joint venture.

Las mejoras se están llevando a cabo a través de una joint venture entre CTL Maritime, parte del Grupo MSC, y Casa de Campo Resort & Villas. La isla dará la bienvenida a pasajeros de cruceros, incluidos los de MSC Cruceros y Explora Journeys, así como a otras navieras y a clientes privados, entre ellos los procedentes de Casa de Campo Resort & Villas.

Isla Catalina, declarada Monumento Natural de la República Dominicana y reconocida por su entorno natural, playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes de coral, será objeto de una importante renovación conforme a los planes anunciados.

Los pasajeros podrán disfrutar de un día de playa más cómodo y memorable, con una oferta gastronómica y de bebidas mejorada, más espacios con sombra para relajarse y más opciones para disfrutar del mar, como cabañas y camas balinesas, un centro de deportes acuáticos y áreas de vestuarios, duchas y aseos mejoradas, todo ello junto a las playas de arena blanca, aguas cristalinas y arrecifes de coral de la Isla Catalina.

MSC Cruceros iniciará sus operaciones durante todo el año desde La Romana este mes de noviembre, ofreciendo a los pasajeros más opciones para descubrir el Caribe Sur con la comodidad de contar con un puerto base en la región. MSC Opera realizará salidas semanales, con la posibilidad de reservar un crucero de siete noches o ampliar las vacaciones con un crucero consecutivo de 14 noches en formato “mariposa”.

Las mejoras en la isla Catalina se llevarán a cabo de manera responsable y de acuerdo con la normativa medioambiental local, con el fin de proteger el destino para futuras visitas.

Las mejoras previstas en Isla Catalina incluyen:

Instalaciones gastronómicas: un pabellón central de restauración tipo buffet al aire libre será el principal espacio gastronómico de la isla, con una oferta de platos internacionales y especialidades locales. Junto a él, una zona de comedor cubierta permitirá disfrutar de almuerzos al fresco con vistas panorámicas al mar.

Instalaciones de bebidas: un bar tropical tipo palapa, al aire libre, ofrecerá refrescos y funcionará como espacio social cubierto con vistas al océano.

Centro de deportes acuáticos: punto de referencia para los visitantes interesados en explorar las cristalinas aguas que rodean la isla, con equipamiento disponible para alquiler.

Cabañas: la isla contará con tumbonas y cabañas de día disponibles para alquiler, ofreciendo la forma más cómoda de disfrutar de la experiencia en Isla Catalina, tanto para parejas como para familias.

Instalaciones mejoradas: se renovarán las instalaciones funcionales de la isla, incluyendo vestuarios, duchas y servicios sanitarios modernos, cómodos y de diseño cuidado.