Presentadas las obras galardonadas de la 48.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular

viernes 17 de abril de 2026 , 08:00h

Se han presentado en rueda de prensa las obras galardonadas de la 48.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular al mejor libro de literatura infantil y juvenil, respectivamente.

La memoria de las bicicletas de Josan Hatero Mosteiro y La cuarta vida de Blanca Cuervo de Alba Quintas Garciandia han sido las ganadoras, con una dotación de 35.000 euros cada una, la mayor del mundo de habla hispana en sus categorías, y ya están a la venta.

Ha conducido el acto Maica Rivera, periodista cultural, que ha destacado “la capacidad de sugerencia de ambas historias para situarnos en la realidad que viven hoy preadolescentes y jóvenes, así como la delicadeza del acercamiento emocional y los valores de su prosa para conmover con todo el potencial de hacerlas inolvidables”. Ha presentado las obras como “dos narraciones que nos interpelan porque revelan en sí mismas la necesidad de acompañamiento de nuestros niños y adolescentes en el camino de madurez para que no se sientan solos ni desprotegidos ante los pequeños y grandes retos de la vida y la incertidumbre del futuro, especialmente cuando el presente parece empeñarse en despojarles de los lugares seguros”.

Berta Márquez, gerente de Literatura Infantil y Juvenil de SM, ha querido subrayar que, “en estos tiempos convulsos en los que el mundo está cambiado tanto, los libros y la lectura nos ayudan a hacernos preguntas y a tratar de entendernos”.

LOS PREMIOS

Premio SM El Barco de Vapor 2026: La memoria de las bicicletas

“Siempre me han gustado las historias iniciáticas y quería escribir una. Me resulta muy satisfactoria la idea de acompañar a un personaje en ese periodo en que su vida cambia para siempre”

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2026 ha elegido La memoria de las bicicletas de Josan Hatero Mosteiro como mejor obra de literatura infantil… “porque respira sinceridad, calidez y optimismo, y nos devuelve la emoción de las primeras veces más importantes de la vida, como aprender a montar en bici; y porque es un libro tierno y sensible que saca lo mejor de sus personajes y de sus lectores”.

DE QUÉ TRATA

Martín es un niño de once años que tiene por delante el peor verano de su vida. O, al menos, eso parece. No hay dinero para viajes; sus padres, Lola y Javier, atraviesan un momento difícil, no solo económico sino también de pareja, así que no irán a la playa juntos ni nada que se le parezca, y lo han decidido todo sin consultarle. Pasará las vacaciones en Corvo Blanco, el pueblo de su madre, con ella, mientras que su padre se queda trabajando en Zaragoza. Llega a ese lugar perdido de Galicia convencido de que es el más aburrido del planeta. Además, no podrá contar mucho con Lola para acompañarle, porque es traductora y tiene mucha tarea pendiente. Pero los días grises pronto dejarán de serlo. Antes de instalarse en la casa de la tía Adela, donde se va a alojar con su madre, se cruza con sus vecinos mellizos, Sabela y Cibrán, que le informan de que hay un fantasma en la casa familiar. Es así como Martín conoce la triste historia de “la dama de blanco”, su tía abuela Aurora, que sufre problemas de memoria y vive esperando la carta de un antiguo novio que nunca llega.

Martín no lleva mucho tiempo allí cuando se enamora perdidamente de Ánxela, la hermana mayor de Sabela y Cibrán, y se esfuerza en hacer un estratégico despliegue de encantos para conquistarla, a pesar de la indignación de Sabela. Con todo, serán dos meses inolvidables, de lecturas compartidas y limonada casera, de nuevos amigos y de primeros amores. Martín también aprenderá a montar en bici con la ayuda de la tía abuela Aurora, que le anima diciéndole que es necesario caer para aprender a levantarse, y también le enseña que el secreto para no caerse es avanzar.

Antes de despedirse, “Martiño” le hará a la anciana un regalo muy especial, descubrirá que se puede llorar de felicidad, aprenderá que “centollo” y “percebe” también pueden ser insultos, se enamorará, se desenamorará y propiciará el regreso de su padre, en un verano que marcará el resto de su vida.

Premio SM Gran Angular 2026: La cuarta vida de Blanca Cuervo

“Me interesaba el contraste de la poesía, los símbolos y el sentido de la maravilla para escribir una novela social de temas actuales y crudos”

Por otro lado, se ha otorgado el Premio SM Gran Angular 2025 a la obra de literatura juvenil ‘La cuarta vida de Blanca Cuervo’ de Alba Quintas Garciandia por ser: “un retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud para la que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible; un thriller construido con inteligencia a través de diferentes puntos de vista; y una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de las salidas fáciles”.

DE QUÉ TRATA

El inspector Santiago Ramos no esperaba que, nada más llegar a su nuevo destino, le tocara investigar la desaparición de una adolescente, Blanca Cuervo. Se le hace raro que un entorno costero aparentemente apacible pueda ser el escenario de un delito terrible pero la realidad es más compleja de lo que piensa y saldrá a la luz con toda su violencia. La primera verdad oculta que descubre es que el hogar de Blanca es realmente un reino roto, de espaldas al mar: una periferia que va robando oportunidades de futuro. De las siete vidas que ella cree que todos tenemos, perdió la primera de bebé, en un accidente doméstico; y la segunda, cuando se burlaron de sus sueños en el colegio. La niña se convirtió en la joven a la que muchos del barrio describen como una persona obsesionada por escapar de la pobreza familiar, centrada con todas sus fuerzas en obtener dinero cuanto antes para poder estudiar una carrera universitaria y marcharse lejos.

Incomprendida y desesperada, a los diecisiete años vio terminarse su tercera vida a causa de un rechazo laboral que dio paso a la cuarta vida, su presente, donde se entrelazan las mentiras, el trabajo ilegal en la web de la Trastienda y los insultos de sus compañeros de clase cuando se enteran de su secreto. De la oscuridad de sus últimas decisiones y la sensación de sentirse constantemente vigilada por muchos ojos, solo la salvan, a ratos, su prima Valeria y el recién llegado al instituto, Mauro Ferrara, a quien habría querido entregar otra de sus vidas… Pero no hay ocasión de dar marcha atrás, porque la adolescente desaparece sin dejar rastro en la enigmática fiesta de La Encina. A contrarreloj, Ramos deberá reconstruir esa cuarta vida para averiguar qué ocurrió y dónde está Blanca, antes de confirmar si aún está a tiempo de encontrarla.