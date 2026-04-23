Se buscan portadores del gen explorador para diseñar una nueva manera de visitar Tenerife

jueves 23 de abril de 2026 , 09:45h

Turismo de Tenerife seleccionará a viajeros con el gen explorador (DRD4-7R), asociado a la búsqueda de lo desconocido, el gusto por la aventura y la necesidad de vivir nuevas experiencias, para convertirlos en los probadores oficiales (Testers Oficiales de Tenerife) de las experiencias de la isla

Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, fue la introductora del evento que tuvo lugar en Madrid, y tal y como explicó:

Quizá la clave de lo que vamos a presentar radica justamente en las ganas de conocer, de explorar, de vivir la experiencia del viaje casi por puro instinto. Lo que queremos es aprovechar es tos exploradores que vamos a seleccionar para conseguir crear una experiencia para el disfrute de todos, pero de una manera muy consciente. Vamos a pensar durante un momento en esa sensación de curiosidad que nos invade cuando planeamos viajar.

En Tenerife siempre hemos creído que esa curiosidad es algo universal y que por lo tanto, todos llevamos un explorador dentro. Pero hoy damos un paso histórico porque nos hemos preguntado sí esas ganas irrefrenables de descubrir nuevos horizontes tiene una explicación que va más allá de recorrer lo conocido y buscar nuevas experiencias, en este sentido y gracias a este gen vamos a poder localizar a estos exploradores para que se conviertan en testers oficiales del destino y que nos ayuden a promover una oferta más consciente, más responsable y que pone en valor la gran diversidad de experiencias que tenemos en la isla de Tenerife…

Porque ¿Y si esas ganas irrefrenables de viajar, de descubrir nuevos lugares o incluso de cambiar de vida tuvieran una explicación genética?

Esta es la premisa del conocido “Gen Explorador” (DRD4-7R), asociado a la búsqueda de lo desconocido y a la necesidad de vivir nuevas experiencias. Inspirándose en este concepto, Turismo de Tenerife lanza una iniciativa innovadora que une ciencia y turismo y que permitirá a un grupo de participantes portadores del gen explorador convertirse en los Testers Oficiales de Tenerife.

Los testers tendrán la oportunidad de disfrutar de todas las experiencias que ofrece la isla y la misión de desarrollar, junto con expertos locales, la “Ruta del Gen Explorador”, una propuesta diseñada para despertar el instinto explorador latente en todos y fomentar una conexión más profunda con el entorno. Presente en aproximadamente 1 de cada 5 personas (el 20% de la población), este gen se convierte en el punto de partida de un proyecto que busca que las personas más exploradoras, aquellas que llevan el instinto de descubrir en el ADN, diseñen una ruta única que activará la curiosidad y la capacidad de asombro de todos los viajeros que visiten Tenerife, la isla con más diversidad de experiencias.

A través de tests genéticos realizados en colaboración con LabGenetics, los interesados en ser elegidos como Testers Oficiales de experiencias de la isla, podrán comprobar si poseen el gen DRD4-7R mediante una muestra de saliva. Para optar a una de estas pruebas y sumarse a la iniciativa, basta con acceder a la web genexplorador.webtenerife.com, donde se detallan los pasos para participar en la iniciativa.

Además, como parte del proyecto, el laboratorio itinerante “Gen Explorer Lab” recorrerá distintas ciudades de España y Portugal durante el mes de abril (en Madrid el 21, Málaga el 22, Bilbao el 28 y, para finalizar, en Lisboa el 30 de abril) acercando esta experiencia al público. En este espacio, se realizará el test genético in situ a los ciudadanos que quieran descubrir si cuentan con el gen DRD4-7R. Los visitantes también podrán conocer más sobre la isla y descubrir de primera mano el proyecto, en una experiencia que invita a vivir el espíritu de Tenerife sin necesidad de viajar, pero con la promesa de despertar las ganas de hacerlo.

Aquellos participantes que resulten seleccionados y posean el gen Explorador tendrán la oportunidad de convertirse en testers oficiales de experiencias de Tenerife y viajarán a la isla para vivir de primera mano la gran variedad de experiencias que ofrece la isla. De este modo, los Testers Oficiales de Tenerife aportarán su sensibilidad innata hacia la exploración para identificar y diseñar, junto a expertos locales y cumpliendo con el decálogo de prácticas sostenibles, una ruta inédita que conecte con las formas más auténticas de descubrir la isla. De este modo, el proyecto plantea la creación de una nueva figura en el sector turístico: los “testers” de destino. Una propuesta inédita que traslada al turismo un concepto habitual en otros ámbitos, donde ya existen perfiles dedicados a probar y evaluar productos y servicios.

“En Tenerife creemos que todos llevamos dentro un explorador, pero esta iniciativa añade un componente científico fascinante: la posibilidad de saber si lo tenemos de manera innata en nuestros genes”, explica Dimple Melwani.

“Explorar es una pulsión que en Tenerife cobra un sentido especial debido a la gran diversidad de experiencias que ofrece la isla. Al colaborar con estos exploradores natos, buscamos definir las experiencias que mejor nos representan como destino, con una mirada mucho más curiosa, consciente y conectada con el entorno para que todos los viajeros puedan disfrutarlo tanto si tiene el gen como no”.

Con esta iniciativa y la creación de la “Ruta del Gen Explorador", Tenerife se posiciona como un escenario idóneo para reconectar con la capacidad de asombro, demostrando que el espíritu explorador es una invitación abierta a todo aquel que busca una conexión real con la naturaleza, la gastronomía, la cultura y la esencia del destino.

Turismo explorador y respetuoso para Tenerife

Tal y como ha explicado Dimple, “el proyecto nace en un momento clave en el que estamos fomentando ese turismo responsable que disfrute su experiencia cuidando nuestro entorno y que redunde en un mayor gasto turístico en destino que impacte de forma positiva en la economía local. Tenerife, siendo elegida por 4 de cada 10 turistas que viajan a las islas, mantiene un papel esencial dentro de este liderazgo: su naturaleza cambiante, su propuesta de actividades y ocio y su clima constante la convierten en un destino perfecto para quienes buscan algo más que sol y playa.”

En este contexto, Tenerife se consolida como la isla con mayor diversidad y riqueza de experiencias del archipiélago, capaz de ofrecer en un mismo destino una combinación única de naturaleza, deporte, gastronomía y cultura, con una calidad que permite al viajero explorar de múltiples formas y en distintos niveles de intensidad.

“Esta fortaleza también plantea un desafío: mantener el liderazgo sin poner en riesgo la esencia natural de la isla, buscando viajeros que respeten y velen por el cuidado del entorno. En ese sentido, la ‘Ruta del Gen Explorador’ apuesta por un turismo responsable, promoviendo prácticas más respetuosas que conecten con la naturaleza y con una forma más auténtica de descubrir la isla”, destaca Lope Alfonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife.

Tenerife se presenta así como un destino que invita a reconectar con la esencia de viajar: desde su naturaleza volcánica, ideal para la práctica deportiva al aire libre, hasta una gastronomía local que pone en valor el producto y el territorio, pasando por una cultura y unas tradiciones que forman parte viva de la experiencia. Un lugar donde cada paisaje, cada sabor y cada historia contribuyen a despertar la curiosidad y el deseo de seguir explorando.

Gen del explorador (DRD4-7R), el deseo de descubrir presente en el ADN

Tal como explica el profesor de genética, Miguel Pita, el DRD4-7R, identificado en 1996 y bautizado popularmente como el “gen del explorador”, es una variante genética vinculada a la regulación de la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Según diversas investigaciones en genética del comportamiento, las personas que poseen este marcador biológico —aproximadamente el 20% de la población— presentan una mayor predisposición a la búsqueda de novedad, la curiosidad intelectual y la apertura a entornos desconocidos. Históricamente, la ciencia asocia este rasgo con las grandes migraciones humanas, sugiriendo que esta genética impulsó a nuestros antepasados a cruzar fronteras y buscar nuevos horizontes. Hoy, el DRD4-7R se identifica con aquellos viajeros que no solo buscan visitar un lugar, sino comprenderlo y vivirlo de una manera profunda y transformadora.