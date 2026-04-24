Proyectos finalistas Premios a la Innovación Social de la Fundación Mapfre

Cuatro proyectos que pueden transformar el mundo
La innovación social continúa consolidándose como una herramienta eficaz y transformadora, capaz de mejorar la vida de muchas personas mediante soluciones tecnológicas viables e inclusivas. La calidad de los 469 proyectos que se han presentado a la novena edición de estos Premios es una clara muestra de su gran alcance y potencial.
Pero las normas del certamen son claras: a pesar del alto nivel de las propuestas recibidas, solo pueden pasar a la final cuatro proyectos, uno por cada área geográfica.
Los proyectos finalistas, procedentes de Brasil, España, Estados Unidos y México, destacan por su contribución a la resolución del desafío de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Los presentamos:
BRASIL
Livox (Brasil)
Categoría: Inclusión social
Livox es una plataforma inclusiva de comunicación y aprendizaje que utiliza IA accesible para apoyar a personas con discapacidad que no pueden hablar o depender de interfaces tradicionales.
LATAM
Duppla (México)
Categoría: Bienestar
Duppla es una asistencia digital con IA enfocada en reducir la mortalidad por cáncer mediante prevención y diagnóstico.
EUROPA
Aitheroscope (España)
Categoría: Bienestar
Aitheroscope democratiza el cribado cardiovascular mediante tecnología IA que analiza imágenes de la retina para detectar aterosclerosis subclínica en entornos de atención primaria.
ESTADOS UNIDOS
MindMuscle (Estados Unidos)
Categoría: Bienestar
MindMuscle es un proyecto de neurotecnología pediátrica que mejora el bienestar de niños con TDAH, autismo y dificultades relacionadas con la atención.