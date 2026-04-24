Proyectos finalistas Premios a la Innovación Social de la Fundación Mapfre

viernes 24 de abril de 2026 , 08:45h

Cuatro proyectos que pueden transformar el mundo

La innovación social continúa consolidándose como una herramienta eficaz y transformadora, capaz de mejorar la vida de muchas personas mediante soluciones tecnológicas viables e inclusivas. La calidad de los 469 proyectos que se han presentado a la novena edición de estos Premios es una clara muestra de su gran alcance y potencial.

Pero las normas del certamen son claras: a pesar del alto nivel de las propuestas recibidas, solo pueden pasar a la final cuatro proyectos, uno por cada área geográfica.

Los proyectos finalistas, procedentes de Brasil, España, Estados Unidos y México, destacan por su contribución a la resolución del desafío de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Los presentamos:

BRASIL

Livox (Brasil)

Categoría: Inclusión social

Livox es una plataforma inclusiva de comunicación y aprendizaje que utiliza IA accesible para apoyar a personas con discapacidad que no pueden hablar o depender de interfaces tradicionales.

LATAM

Duppla (México)

Categoría: Bienestar

Duppla es una asistencia digital con IA enfocada en reducir la mortalidad por cáncer mediante prevención y diagnóstico.

EUROPA

Aitheroscope (España)

Categoría: Bienestar

Aitheroscope democratiza el cribado cardiovascular mediante tecnología IA que analiza imágenes de la retina para detectar aterosclerosis subclínica en entornos de atención primaria.

ESTADOS UNIDOS

MindMuscle (Estados Unidos)

Categoría: Bienestar

MindMuscle es un proyecto de neurotecnología pediátrica que mejora el bienestar de niños con TDAH, autismo y dificultades relacionadas con la atención.