IWC Schaffhausen presenta dos relojes para el Día de la Madre

viernes 24 de abril de 2026 , 09:00h

El Día de la Madre es la ocasión ideal para homenajear a todas aquellas mujeres que nos inspiran cada día. Coincidiendo con sus últimas novedades presentadas en Watches and Wonders 2026, IWC Schaffhausen presenta dos propuestas relojeras que reflejan su tradición de precisión, ingeniería y diseño atemporal.

Ambas piezas combinan precisión, funcionalidad y diseño, reflejando el savoir-faire relojero de la manufactura. Por un lado, una propuesta que reinterpreta la ingeniería con un enfoque sofisticado; por otro, una creación que incorpora una dimensión más emocional y simbólica. Dos relojes que se presentan como el regalo perfecto para acompañar cada momento especial y celebrar el Día de la Madre.

Portofino Automático Día y Noche 34 Le Petit Prince

Inspirado en el universo de El Principito, este reloj traslada a la muñeca una historia donde el tiempo se mide a través de los vínculos y las emociones. Su esfera azul evoca el cielo infinito, mientras que el indicador de día y noche a las 6 horas introduce una dimensión poética del paso del tiempo, representado a través de la luna y los astros. El Principito se representa de pie sobre la luna, contemplando el cielo estrellado, y el fondo de la caja de acero inoxidable incorpora también un grabado del personaje. Los índices con diamantes aportan destellos de luz, reforzando ese imaginario simbólico.

Ingenieur Automático 35

Esta pieza introduce la característica esfera azul de IWC en la colección Ingenieur de 35 milímetros, un color que la manufactura lleva trabajando desde finales de la década de 1960 y que hoy se posiciona como uno de los más codiciados en relojería. Este modelo combina una caja y un brazalete de acero inoxidable con una esfera de color azul profundo con diseño «de rejilla», aportando textura y personalidad. Las agujas y los apliques rodiados, rellenos de Super-LumiNova®, garantizan una óptima legibilidad, mientras que los acabados, que alternan superficies satinadas y pulidas en la caja, el bisel y los eslabones en forma de H del brazalete, refuerzan su carácter sofisticado. Una propuesta que equilibra precisión, diseño y herencia relojera en clave contemporánea.