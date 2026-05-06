La autocaravana abarata viajar por Europa hasta un 29 %

miércoles 06 de mayo de 2026 , 09:30h

En España, el turismo en autocaravana y camper vive un momento de expansión histórica. El mercado español en el sector del caravaning ya es el tercero más importante de Europa, solo por detrás de Alemania y Francia, según datos de la European Caravan Federation (ECF). Además, de acuerdo con la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), más de la mitad de los españoles ha viajado alguna vez en autocaravana o camper, lo que refleja la creciente normalización de esta forma de turismo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 los campings alcanzaron 49,7 millones de pernoctaciones en España, máximos históricos que consolidan el crecimiento del turismo extrahotelero tras la pandemia.

En este contexto, CamperDays, plataforma europea de alquiler de autocaravanas, ha realizado un estudio comparativo para analizar el coste real de viajar en autocaravana frente a la combinación de hotel y coche de alquiler en distintos destinos europeos, con el objetivo de arrojar luz sobre una de las principales percepciones del consumidor: que viajar en autocaravana puede resultar más caro o menos eficiente económicamente que las alternativas tradicionales. El análisis cubre cuatro destinos —Alemania, Suecia, Noruega e Islandia— y distingue entre temporada alta (junio–agosto) y baja (noviembre–marzo). La conclusión es contundente: la autocaravana es siempre la opción más económica, con ahorros que van del 8 % en Noruega y Suecia en temporada baja hasta el 29 % en Alemania en temporada alta.

“Los datos del estudio confirman que la autocaravana es la mejor opción para explorar Europa. No solo ahorras de forma consistente frente al hotel, sino que ganas en libertad, en comodidad y en experiencias que no tienen precio. Despertar junto a un fiordo noruego o recorrer la Ring Road islandesa sin preocuparte por el siguiente hotel es algo que ninguna tarifa puede cuantificar”, explica Adriana Neves, Marketing Manager de CamperDays.

El análisis compara el coste total de unas vacaciones itinerantes considerando tres partidas: alquiler del vehículo, alojamiento y combustible. Para la realización del estudio se han evaluado más de 100 ofertas de alquiler de autocaravanas y coches, 50 tarifas hoteleras y hasta 40 precios de campings por país, diferenciando temporada alta y baja, para viajes medios de 10 a 14 días para dos personas.

Alemania: hasta un 29 % más barato en temporada alta

Con viajes de 14 días de media y 900 km recorridos, Alemania es el destino donde la ventaja económica de la autocaravana resulta más pronunciada:

El gran diferencial está en el alojamiento: una parcela de camping cuesta de media 31 € por noche en temporada baja y 37 € en temporada alta, frente a 99 € y 185 € de una habitación doble en hotel de tres estrellas. Un dato llamativo: en Alemania, el alquiler de coche es incluso algo más barato en temporada alta que en baja, ya que muchos turistas alemanes usan su propio vehículo en verano. A pesar de ello, la autocaravana sigue siendo la opción más económica

Además, viajar en autocaravana permite recorrer en 14 días las costas del Mar del Norte, los Alpes bávaros o la Selva Negra sin cambiar de alojamiento ni pagar un euro extra por cada traslado.

Suecia: un 13 % más barato en temporada alta

Los viajes por Suecia duran de media 14 días y cubren 1.500 km. El precio de los hoteles casi se duplica en temporada alta, lo que amplía la ventaja de la autocaravana precisamente cuando más viajeros visitan el país:

En temporada alta el alquiler de autocaravana sube alrededor de un 30 %, pero el hotel pasa de 110 € a 205 € por noche. Esa asimetría explica por qué la autocaravana es más competitiva en verano que en invierno.

Los vastos bosques y los innumerables lagos suecos hacen de este país un destino ideal para quienes prefieren explorar lejos del turismo de masas. La autocaravana, con cocina y baño propios, garantiza la comodidad incluso en los campings más naturales.

Noruega: un 14 % de ahorro en temporada alta

Con 12 días de media y 2.000 km recorridos, Noruega es el destino donde los viajeros de CamperDays hacen más kilómetros. Los paisajes más espectaculares están en zonas remotas, lo que hace de la autocaravana la opción más práctica:

En temporada alta el hotel noruego sube de 124 € a 231 € por noche (+46 %), y el coche de alquiler un 32 %. La autocaravana también sube un 40 %, pero el ahorro acumulado en alojamiento a lo largo de 12 noches hace que la balanza se incline claramente a su favor.

Recorrer las carreteras panorámicas de los fiordos noruegos y detenerse a dormir con las mejores vistas directamente desde la autocaravana es una experiencia que no tiene equivalente en el circuito hotelero. Y además sale más barato.

Islandia: ahorro sostenido del 10 % en cualquier temporada

Islandia es el destino con mayor variación de precios entre temporadas: tanto hoteles como autocaravanas llegan casi a duplicar su precio en verano. Con 10 días de media y 1.800 km recorridos, es el destino donde la reserva anticipada marca más la diferencia:

A pesar del encarecimiento generalizado en verano, la autocaravana mantiene una ventaja constante de 10 % en ambas temporadas. El hotel islandés pasa de 150 € a 279 € por noche en temporada alta. Para estancias más largas, la Campingcard islandesa —que da acceso a una amplia red de campings por precio fijo— puede ampliar aún más el ahorro.

La Ruta 1 (Ring Road, 1.322 km) rodea la isla completa y conecta la mayoría de los atractivos naturales del país. No tener que hacer check-in y check-out en distintos hoteles a lo largo de una ruta tan extensa supone un ahorro de tiempo y de estrés considerable.

El estudio de CamperDays confirma que la autocaravana no solo es una alternativa de viaje flexible y experiencial, sino también una opción consistentemente más económica frente al modelo tradicional de hotel y coche de alquiler. En todos los destinos analizados —Alemania, Suecia, Noruega e Islandia— el ahorro se mantiene en ambas temporadas, llegando hasta el 29 % en el caso alemán en temporada alta. Más allá del precio, los datos refuerzan el valor añadido de este tipo de viajes, que integran transporte, alojamiento y experiencia en un mismo formato y permiten explorar Europa con mayor libertad y eficiencia.