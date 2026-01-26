El Festival de Mérida firma en FITUR 2026 un nuevo acuerdo de colaboración con Vectalia

lunes 26 de enero de 2026 , 08:30h

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida extiende su compromiso con la movilidad al renovar el acuerdo de colaboración con Vectalia.

Mediante esta alianza, el Grupo Vectalia renueva su compromiso con el ámbito cultural, buscando impulsar y promocionar todas las actividades desarrolladas durante el Festival. La entidad reafirma de este modo su voluntad de contribuir a la preservación y transmisión cultural del legado cultural. Vectalia, un grupo empresarial con sede en Alicante que, desde 2013, gestiona el servicio de autobuses urbanos de la ciudad de Mérida, consolida así su papel clave como colaborador oficial del Festival.

La formalización de este nuevo convenio ha tenido lugar esta mañana en Madrid, en el marco de la edición de FITUR 2026. Entre los asistentes a la firma se encontraban Ángel Hernández, Director de Movilidad del grupo Vectalia, Jesús Cimarro, director del Festival de Teatro Clásico de Mérida y Pedro Blanco, gerente de este.