jueves 23 de abril de 2026 , 08:30h

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con la colaboración de VISITFLANDERS, presenta In Situ / Ex Situ II, la segunda parte del primer curso patrocinado del Programa de Amigos, dedicado a los principales pintores flamencos y a sus obras, algunas de ellas concebidas para los lugares en los que siguen actualmente expuestas.

Tras una primera edición centrada en el estudio de artistas que trabajaron en Flandes durante los siglos XV y XVII, en esta ocasión el programa se enfoca en la evolución de la pintura flamenca desde finales del siglo XIX a la actualidad.

El curso se desarrollará del 23 de abril al 20 de junio, en formato online y presencial.

Dividida en cinco sesiones, esta nueva entrega permite a los participantes estudiar a fondo la vida y obra de artistas como Rysselberghe, Ensor, Delvaux o Magritte, así como de otros creadores del siglo XXI.

El curso analiza la pervivencia y las distintas reinterpretaciones de cuestiones como la mirada, la materialidad o la relación con el entorno, ofreciendo nuevas claves para entender el arte flamenco en el contexto contemporáneo.