El V Premio de Composición del Teatro de la Zarzuela ya tiene ganadores

jueves 02 de abril de 2026 , 09:15h

Las cinco obras ganadoras se estrenarán en junio interpretadas por el Ensemble María de Pablos

La quinta edición del Premio de Composición del Teatro de la Zarzuela ya tiene ganadores. Cinco de las doce obras presentadas a concurso han sido elegidas por el jurado como merecedoras del mismo por el “alto nivel de las composiciones”.

Todas ellas, escogidas previamente entre las obras preseleccionadas por los conservatorios participantes, serán estrenadas en un concierto que se celebrará en el Ambigú del Teatro el próximo 9 de junio interpretadas por el Ensemble María de Pablos.

Las obras agraciadas son ‘Gotea, dibuja y repite’ de Alicia Álvarez Ponce (Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha), ‘Vestigios poéticos’ de Rafael Hidalgo Talens (Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia), ‘Luz del ocaso’ de Alejandro Cano Rodríguez (Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba), ‘Nos mira la piedad desde las alambradas’ de Nicolás Fernández Sánchez (Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo) y ‘Cuatro haikus’ de Mateo Casado Múgica (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid).

En dicha cita se interpretará asimismo la obra ‘Matices’ de Marisa Manchado, Premio Nacional de Música 2024, de acuerdo con lo establecido en las bases del concurso en las que se solicitaba que las nuevas creaciones establecieran un diálogo con la obra de la compositora.

Jurado y conservatorios

El jurado ha estado compuesto por la propia Marisa Manchado, la violista y la pianista del Ensembre María de Pablos, Noelia Gómez González y María del Puerto González Chaves respectivamente, el director del Coro Titular del Teatro de la Zarzuela, Antonio Fauró, y el director adjunto del coliseo, Miguel Galdón.

Los conservatorios participantes en esta edición han sido el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha en Albacete, el Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo, la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, el Musikene - Centro Superior de Música del País Vasco, el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el Conservatorio Superior de Música de Málaga, el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL), el Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla y el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia.